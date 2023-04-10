الحلقة 19 من الكبير أوي7.. الدكنور ربيع مديرًا فنيًا لفريق المزاريطة

ياسر رشاد - القاهرة - أحداث مثيرة شهدتها الحلقة 19 من مسلسل "الكبير أوي7"، حيث اختار الفنان أحمد مكي، الذي يؤدي شخصية حزلقرم الدكتور ربيع (بيومي فؤاد) ليكون المدير الفني لفريق المزريطة الذي كونه.

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كما تحدي حزلقرم منافسة فاروق سماحة أن يفوز في المباراة المقبلة، وراهن حزلقوم خلال برنامج إبراهيم فايق، منافسة على المزاريطة إذا خسر المبارة التي تقام بينهما بعد خسارة فريق حزلقوم، في حين لو فاز حزلقوم يتنازل منافسه عن النادي الخاص به لحزلقوم بيع وشراء، كما

سيتم الاستعانة بحكام أجانب خلال المباراة.

وكوّن حزلقوم فريق كرة قدم من المزريطة بمساعدة نفادي، واختار الغفر للجلوس على دكة الاحتياطي، واتفق مع الدكتور ربيع على أن يقوم بمهام المدير الفني للفريق المزريطة، ولكن الأخير وضع شرطًا أن يكون الطبيب أيضا ويقوم بتدليك الفريق ولكل منهم عقد واتفاق مادي منفصل، ليوافق حزلقوم على شروطه.

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