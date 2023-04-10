الحلقة 19 من "جعفر العمدة".. حبس محمد رمضان 4 أيام

ياسر رشاد - القاهرة - أحداث مثيرة شهدتها الحلقة 19 من مسلسل جعفر العمدة، حيث صدر قرار بحبس محمد رمضان 4 أيام على ذمة التحقيق، ليخرج جعفر العمدة من مكتب النيابة العامة، ويجد زوجاته الأربعة ووالدته هالة صدقي، ونعيم ابن خاله.

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ويقوم محامي محمد رمضان، بتحذير أهله، بأن إذ لم يتم تفريغ كاميرات مطار بيروت في وقت سريع، سيقوم القاضي بالحكم على محمد رمضان بالإعدام.

كما توم والدة كارم فتح الله، بزيارة محمد رمضان وتخبره بأنها أسعد واحدة في الدنيا، بسبب حبسه وإهانة عائلته في الشارع، ليرد عليها بإنه سيقتل

أولادها الاثنين.

ويقوم شوقي فتح الله منذر رياحنة بإخبار زوجته جوري بكر وداد، بأنهم يملكون شخصا في منزل جعفر العمدة، وهو من قام بإخبارهم أن محمد رمضان متواجد في لبنان.

ويذهب منذر رياحنة لزيارة شقيقته إيمان العاصي، زوجة محمد رمضان، في منزل جعفر العمدة، لتقابله مي كساب بحالة من الغضب، ويقوم بإخبار شقيقته بأنه سيقتلها عقب إعدام جعفر العمدة.

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