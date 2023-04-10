ابن شقيقة خالد صالح فنان شهير وأحد ابطال مسلسل جعفر العمدة.. تعرّفوا عليه!

كتب امير فتحي في الاثنين 10 أبريل 2023 09:54 مساءً - استطاع الفنان أحمد فهيم أن يخطف الأنظار خلال مشاركته في مسلسل جعفر العمدة، خاصة وأنه قدم أداء مميز لشخصية “سيد العمدة” الرجل الضعيف المهزوم.

ما لا تعرفه عن الفنان أحمد فهيم

أحمد فهيم هو ابن شقيقة الفنان الراحل خالد صالح، وبدأ مشواره الفني كمساعد لخاله الفنان الراحل، وظهر معه في العديد من أماكن التصوير.

وخلال تواجده وسط النجوم في الكواليس وأجواء التصوير عشق الفن والتمثيل وبدأ يشارك في العديد من الأعمال الفنية بأدوار صغيرة كان أبرزها مسلسل: (بعد الفراق) ثم (تاجر السعادة).

لكن فرصته الحقيقة بدأت مع المخرجة شيرين عادل ومصطفى شعبان في مسلسل العار، ويعتبر دور الاخواني الذي قدمه الفنان أحمد فهيم في مسلسل الجماعة من أهم أدواره على الإطلاق.

أحمد فهيم في «جعفر العمدة»

ومؤخرًا كتب أحمد فهيم شهادة ميلاده الفنية في رمضان 2023، وذلك بعد تألقه في مسلسل جعفر العمده وتصدره تريند مؤشرات البحث.

أبطال جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، زينة ، إيمان العاصي ، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، لما كتكت، طارق النهري، أحمد عبد الله ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية عايدة وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.

أحمد فهيم في مسلسل «عملة نادرة»

وتحدث الفنان أحمد فهيم عن كواليس دوره الآخر في “مسلسل عملة نادرة” مع الفنانة نيللي كريم ويعرض ضمن موسم مسلسلات رمضان 2023، وتدور أحداثه في إطار من الدراما الصعيدية.

وقال أحمد فهيم عبر برنامج “قبل ما تفطر بكتير” على “نجوم إف إم”، مع فانا إمام ويوسف التهامي، إنه يقدم خلال رمضان مسلسلي “عملة نادرة” و”جعفر العمدة” مع محمد رمضان، مشيرًا إلى أنه يفضل تقديم شخصية واحدة.

وأكد فهيم أنه استطاع التوفيق بين العملين الفنيين حيث انتهى من تصوير مسلسل “جعفر العمدة” في البداية، ما أعطى له متسعًا من الوقت للتوافق بين العملين.

وأضاف فهيم: “أفضل أن أقدم شخصية واحدة حيث يكون كل التركيز فيها لكن إذا كان هناك شخصيتين مختلفتين سأكون مضطرا لتقديمهما لأن الأمر بمثابة تحد لقياس قدراتي”.

وأوضح أحمد فهيم: “كان تحدي إني أشتغل عملين مهمين في رمضان وقبلت التحدي ويارب أكون قد التحدي”.

وشدد على أنه لا يوجد تشابه بين شخصيته في “عملة نادرة” و”جعفر العمدة”، قائلا: “لا يوجد تشابه بين الشخصيتين وتشرفت بالعمل مع النجمة الكبيرة نيللي كريم، وكانت تجربة جيدة جدًا”.

وشدد أحمد فهيم على أن المسلسل مهم في مسيرته الفنية حيث يقدم شخصية شخص صعيدي ذو نفوذ وسلطة.

أعمال الفنان أحمد فيهم

وقدم احمد فهيم أكثر من 40 عملا خلال السنوات العشر الماضية، حيث إستطاع جذب الأنظار إليه بشدة في الموسم الرمضاني 2019، من خلال دور عبدالقادر في مسلسل ولد الغلابة، بعد ترشيح المخرج المصري محمد سامي له، كما قدم دور رمضان الورداني في مسلسل هوجان، وتألق أيضًا في “مسلسل البرنس” من خلال تقديمة شخصية “رأفت” التي ساهمت بشكل أساسي في تصاعد الاحداث.

ويرى فهيم أن محمد سامي هو صاحب الفضل في نجاح كثير من أدواره وتحدث عنه في إحدى اللقاءات قائلًا: “الممثل دايما عنده أسئلة كتير محتاج إجابات عليها علشان يكشف الجوانب المظلمة للشخصية، ودايما الأستاذ محمد سامي عنده كل الإجابات لكل الأسئلة دي لو مش بالكلام بيبقى بالعين، يعني أنا ببقى داخل أعمل مشهد عندي أسئلة كتير في دماغي وعاوز أسأل حاجات كتير لما بدخل بروح أبصله فلما ببص في عينه هو بيحس بالحالة بتاعتي ده اللي بيني وبينه”.

شارك أحمد فهيم أيضًا في العديد من المسلسلات الناجحة، منها: “العار” 2010، “خاتم سليمان” 2011، “خرم إبرة” 2012، “فرعون” 2013، “ابن حلال” 2014، “مولانا العاشق” 2015، “مأمون وشركاه” 2016، “طاقة نور” 2017، “فوق السحاب” 2018،”، و”الوجه الآخر” 2020، “نسل الأغراب”، و”موسى” 2021.

كذلك لعب فهيم أدوارًا عديدة في مجموعة من الأفلام أبرزها: كف القمر 2011، فبراير الأسود 2013 الذي شارك فيهما مع خاله النجم الراحل خالد صالـح، وأيضًا هز وسط البلد وكابتن مصـر 2015، جواب إعتقال وتصبح على خير 2017، سبع البرمبة 2019.

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