شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة الحلقة 19.. شهيرة تعاتب ريهام حجاج واتفاق بين هشام وسكرتيرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 19 مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، بخضوع جميلة لعملية الحقن المجهري لكي تنجب، وهشام يؤكد لزياد نجاح العملية، ويطمئن زياد على جميلة ويخبرها عن مدى سعادته ويطلب منها الاستعداد للحفل الذي أعدته شيري لها، فيما تخبر نرمين هشام بأن ممرضة العيادة الخاصة به تنقل أخباره لشيري، ويواجه هشام الممرضة الخاصة به ويهددها بما فعلته ويغريها بالأموال لتفعل ما يريد.

تجد جميلة شيري في انتظارها في البيت، تطلب منها شيري أن تنسى الماضي ولكن جميلة تدرك نوايا شيري، تؤكد لها شيري أن مي اختفت من طريق أكرم للأبد، يثور أكرم بسبب اختفاء مي ويحاول أمير ان يطمئنه خاصة أن جميلة لم تقم بالإبلاغ عنها، يطلب أمير من أكرم الإقامة معه استعدادًا لمقابلة جميلة في المساء، يرفض أكرم كلام أمير ويذهب.

تؤكد شيري لمي دفع الأموال المتفق عليها من جميلة مقابل تهربها الدائم من أكرم وتؤكد لها ان جميلة لن تتنازل عن الميراث لاحد، تطلب نرمين من شيري نقل عزومه جميلة بالصوت والصورة، يطلب هشام من شيري الابتعاد عن نرمين خوفاً من المشاكل.

تعاتب شهيرة جميلة على تخلفها عن ميعاد الشهر العقاري وتؤكد لها ان عملية الحقن المجهري انستها ميعاد الشهر العقاري، يبدوا على شهيرة الاستياء من جميلة خاصاً بعد علمها بضرورة النوم على ظهرها لمدة لا تقل عن 15 يوم.

قصة مسلسل "جميلة"

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها.

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث و مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

وتعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 8:30 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا.