شكرا لقرائتكم خبر عن جعفر العمدة الحلقة 19.. القصة الكاملة لحبس محمد رمضان فى قضية مخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 19 من مسلسل جعفر العمدة العديد من الأحداث، حيث يتعرض جعفر العمدة للإعدام أو المؤبد 25 عاما في قضية جلب المخدرات، ويعود الأمر لقيام "كارم" احمد عبد الله وبتجنيد شاب للقيام بوضع الهيروين في حقيبة جعفر العمدة في مطار قبل وصوله لمصر، لتكشتف السلطات المخدرات في حقيبته وهو ما جعل النيابة تأمر بحبس الفنان محمد رمضان خلال أحداث الحلقة 19 من مسلسل جعفر العمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأخبرت الفنانة زينة عائلة زوجها الفنان محمد رمضان، في بداية الحلقة 19 من مسلسل جعفر العمدة بأنه تورط في قضية مخدرات واحتجز في المطار، خلال عودتهما من لبنان، حيث قام أحد الأشخاص بوضع كيس به مواد مخدرة في حقيبة جعفر دون علمه ليتم القبض عليه.



وظهر محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة الحلقة 18 وهو يُسرع في إجراءات العودة من مطار لبنان إلى مصر وعليه الغضب الشديد بسبب ما حدث لأهله في الحارة من سحل لشقيقه سيد على يد شوقي فتح الله وضرب لنسائه على يد كارم فتح الله.

وكانت خناقة قد دارت بين عائلة جعفر العمدة وأبناء حماده فتحى الله خلال أحداث الحلقة 18 من مسلسل جعفر العمدة، في غياب الفنان محمد رمضان بسبب سفره لقضاء شهر العسل مع زوجته زينة، حيث قام سيد شقيق جعفر بسحب سكينة والنزول إليهم، وهجم على شوقي، إلا أن الأخير ضربه بشكل مبرح وقام بسحله في وسط الحارة قال: "دا أقل واحد في عيلة جعفر العمدة بسحله أهو"، وصفعه عدة صفعات.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.