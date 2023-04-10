شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 19.. كوميديا محمد ثروت في الإنترفيو للشغل الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 19 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، أحداثًا متسارعة، حيث بدأت الحلقة بمشهد تقدم أكرم – محمد ثروت، لوظيفة في إحدى الشركات خاصة بعدما أجبر على الاستقالة من عمله القديم، ولكنه ذهب للقاء المدير الجديد وهو معه ابنه الرضيع اوزو في مشهد كوميديى للغاية بينه وبين السكرتيرة التي قابلها قبل دخول للإنترفيو.

وعلى جانب آخر وصلت انشراح – سماء إبراهيم إلى السيدة التي ابنتها سستزوج في حلقة اليوم حتى تعطيها فستان الفرح، لتجد سمير المسيطر في نفس المنزل، وظهر أنهما يرفان بعضهما، كما واصلت الدكتورة سميحة مع عنبة الوصول إلى المكان الذى أرشد لهما عنه الشاب الأسمر حتى يتمكنوا من الوصول إلى نانا سوسو.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى اوقات،

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.