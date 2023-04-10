شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة الحلقة 19.. شهيرة تخطط لقتل رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن أحداث الحلقة 19 مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، تزور شهيرة طارق نصار وتخبره بعدم زواج أكرم من مي وأن جميلة تنازلت لها عن الميراث بالكامل، خاصة أن لديها أموال كثيرة تستطيع أن تؤجر أي شخص يقوم بقتل "رجب"، لكن يخبرها طارق أنها تريد الخلاص منه واستخدامه لقتل شخص يزعجها، وتحاول شهيرة طمأنته لكنه لا يصدقها، وتحدث بينهما أزمة.

يؤكد شريف لزوجته آية أن تصرفات والدتها غريبة وتؤكد آية على كلامه بسبب تصرفات شهيرة غير المبررة، تتصل شهيرة بأكرم للاطمئنان عليه، ويرد عليها بجفاء، تحاول ماجي وأمير مع أكرم تبرير تصرف شهيرة بسبب ماضي مي وتؤكد له ماجي أن مي لا تصلح زوجه له، تقرر شهيرة إعطاء إجازة لفرد الأمن والخادمة لمدة يوم واحد، تخرج شهيرة المسدس.

قصة مسلسل "جميلة"

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها.

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث و مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

وتعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 8:30 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا.