شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 19.. إيمان السيد تطالب أوتاكا بمراقبة يسرا وأبنائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 19 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، أحداثا متسارعة، حيث أمرت ايمان السيد مدير شركة سمير المسيطر أوتاكا بأن يعرف من صديق عنبة عن مكان الفندق الذى يسكنون فيه عائلة الدكتورة سميحة، وأكدت عليه أن يعطيه الفلوس بعد معرفة مكان الفندق.

ولكن حماصة أخذهم على منزلهم في الزمالك، وأكد لأوتاكا أن الدكتورة سميحة انتقلت إلى منزل جديد وبويكا ذهب لهم.





يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى اوقات،

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.