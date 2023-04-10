شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة 4 .. منى زكى تحاول كسر شهادة باسم ابنها والقانون يمنعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل تحت الوصاية، بطولة النجمة منى زكي، المذاع على قناتى DMC وDMC دراما ومنصة Watch it، بمشهدف فلاش باك لـ "حنان" منى زكى، أثناء ذهابها إلى البنك لكسر شهادة ولكن الموظف طلب منها إذن من المجلس الحسبى حتى تستطيع كسرها.

وذهبت "حنان" للمجلس الحسبى، وأخبرها الموظف بأنه يجب حضور جد الأولاد لوالدهم لأنه هو من يملك الوصاية الأولاد القصر، وهو المسئول عن أي فلوس تخصهم، وأصيبت "حنان" بحالة من الصدمة لعدم استطاعتها كسر الشهادة.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.





قصة مسلسل تحت الوصايةوتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.