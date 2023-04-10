الحلقة 19.. جميلة تنهي عملية الحقن المجهري

ياسر رشاد - القاهرة - عرض مساء اليوم الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "جميلة" والذي تخوض بطولته النجمة ريهام حجاح وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

اقرأ أيضًا

داليا تقرر التشهير بشهيرة عبر السوشيال ميديا بدافع الانتقام.. الحلقة 7 من "جميلة"

وشهدت الحلقة التاسعة عشر العديد من الاحداث الهامة حول شخصية "جميلة" التي تجسدها الفنانة ريهام حجاج.



أبرز المشاهد

تبدأ الاحداث بإنهاء جميلة لعملية الحقن المجهري، هشام يؤكد لزياد نجاح العملية، يطمئن زياد على جميلة ويخبرها عن مدى سعادته ويطلب منها الاستعداد للحفله التي أعدتها شري لها، تطمئن نرمين على جميلة من هشام وتخبره ان ممرضة العيادة الخاصة به تنقل أخباره لشيري.



يواجه هشام الممرضة الخاصة به ويهددها بما فعلته ويغريها بالأموال لتفعل ما يريد، تجد جميلة شيري في انتظارها في البيت، تطلب منها شيري ان تنسى الماضي ولكن جميلة تدرك نوايا شيري، تؤكد لها شيري ان مي اختفت من طريق أكرم للأبد، يثور أكرم بسبب اختفاء مي ويحاول أمير ان يطمئنه خاصاً ان جميلة لم تقم بالإبلاغ عنها، يطلب أمير من أكرم الإقامة معه استعدادا لمقابلة جميلة في المساء، يرفض أكرم كلام أمير ويذهب.



تؤكد شيري لمي دفع الأموال المتفق عليها من جميلة مقابل تهربها الدائم من أكرم وتؤكد لها ان جميلة لن تتنازل عن الميراث لاحد، تطلب نرمين من شيري نقل جميع فاعليات عزومه جميلة بالصوت والصورة، يطلب هشام من شيري الابتعاد عن نرمين خوفاً من المشاكل.



تعاتب شهيرة جميلة عن ميعاد الشهر العقاري وتؤكد لها ان عملية الحقن المجهري انستها ميعاد الشهر العقاري، يبدوا على شهيرة الاستياء من جميلة خاصاً بعد علمها بضرورة النوم على ظهرها لمدة لا تقل عن 15 يوم.



تلاحظ جميلة وايه عدم مباركة شهيرة لجميلة على الحمل، تزور شهيرة طارق نصار وتخبره بعدم زواج أكرم من مي وان جميلة تنازلت لها عن الميراث بالكامل، تخبره شهيرة ان لديها أموال كثيرة تستطيع ان تؤجر أي شخص يقوم بقتل "رجب" يخبرها طارق انها تريد الخلاص منه واستخدامه لقتل شخص يزعجها،

تخبره شهيرة انها وسالم قاموا بالنصب على ذلك الرجل الغريب، يتهمها طارق بالكذب وتلفيق الكلام والافعال.



يؤكد شريف لزوجته أيه ان تصرفات والدتها غريبه وتؤكد أيه على كلامه بسبب تصرفات شهيرة الغير مبررة، تتصل شهيرة بأكرم للاطمئنان عليه، ويرد عليها بجفاء، تحاول ماجي وأمير مع أكرم تبرير تصرف شهيرة بسبب ماضي مي وتؤكد له ماجي ان مي لا تصلح زوجه له، تقرر شهيرة إعطاء إجازة لفرد الامن والخادمة لمدة يوم واحد، تخرج شهيرة المسدس.



قصة مسلسل "جميلة"

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها.



وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.



أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.

لمزيد من أخبار الفن اضغط.. هنا