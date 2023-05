مواعيد عرض "ضرب نار" والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث الجمهور يوميًا عن مواعيد عرض مسلسل "ضرب نار" بطولة النجم أحمد العوضي والنجمة ياسمين عبد العزيز، والقنوات الناقلة، وتستعرضهم الوفد فى السطور التالية:

يُعرض مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، عبر شبكة قنوات ON بشكل حصري والإعادة على قناة ON DRAMA الساعة 8:15، التي تأتي بتردد 11861 رأسي خلال شهر رمضان، كما يتم عرض حلقات المسلسل عبر منصة WATCH IT الرقمية، كما يتم عرض المسلسل على قناة on.

تفاصيل مسلسل "ضرب نار"

يسلط المسلسل الضوء على كفاح الفتاة المصرية ابنة البلد، وتجسد "ياسمين" خلال الأحداث دور فتاة مكافحة من شبرا تواجه العديد من المشاكل في حياتها حتى تقابل شابا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضي.

تقوم «مهرة» بتأجير مسكن لـ«جابر» مقابل مبللغ بعينه، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية،

حتى يتعرفان

على بعضهما البعض ويحدث تقاربا ويتم تتويج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان، يتميز بالسطوة والنفوذ ويقوم بدوره ماجد المصري، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربي، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.

