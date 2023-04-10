جوري بكر: “كفاية سب وقذف وشتايم”

كتب امير فتحي في الاثنين 10 أبريل 2023 06:50 مساءً - أعربت الفنانة جوري بكر عن استيائها وانزعاجها من الرسائل التي تتلقاها من المتابعين وتتضمن إساءات لها بسبب دورها في مسلسل “جعفر العمدة” التي تجسد بها شخصية “وداد”، وخاصة بعد عرض الحلقة ال 18 .

حيث شهدت الحلقة ال 18 زواج “وداد” من “شوقي فتح الله” الذي يجسد شخصيته الفنان منذر رياحنة، كاشفة عن أنها خلعت زوجها “سيد” الذي يؤدي دوره الفنان أحمد فهيم منذ 7 أشهر وهو لم يكن على علم بذلك .

ووجهت جوري بكر رسالة إلى متابعيها عبر حسابها على موقع “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري، جاء فيها: “فضلا وليس أمرا أرجوكم ده تمثيل .. أنا عارفة مش قصدكم” .

تابعت متحدثة عما تتلقاه من جانب الجمهور: “بس كفاية سب وقذف وشتايم وحسبي الله ونعم الوكيل وربنا ينتقم منك وحاجات كتير كأنكم بتدعوه عليا” .

أضافت: “صدقوني الكلام ده بيأذيني نفسيا .. عيب، عيب .. عشان كده مش بعمل شير لناس كتير احتراما لأهلي وزوجي من فضلكم .. شكرا” .

يذكر أن مسلسل “جعفر العمدة” يعرض ضمن موسم رمضان 2023، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وسيناريو وحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر .

ويشارك في بطولته: محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، طارق النهرى وغيرهم .