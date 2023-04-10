عبير صبري تعتذر للجمهور بسبب هذا المشهد

كتب امير فتحي في الاثنين 10 أبريل 2023 06:50 مساءً - قدمت الفنانة عبير صبري اعتذارا للجمهور عن مشهد ضربها لطفل صغير ضمن أحداث مسلسلها “جميلة”، موجهة رسالة إلى الأمهات ناصحة إياهم بتجنب العنف مع الأطفال .

حيث تظهر عبير صبري في المشهد وهي تضرب وتهدد ابنها بحرقه ب “الكبريت” في حال أخبر والده أو أي شخص بما سمعه أثناء حديث والدته مع زوجها الجديد “هشام” .. فيما ظهر الطفل وهو يبكي ويرتعش خوفا مما تفعله فيه .

ونشرت عبير صبري مقطع فيديو لهذا المشهد عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، ثم قامت بحذفه ووضعت صورة منه بديلا له، وصورة أخرى لتعليقات الجمهور على ذلك وعلى أدائها .

وكتبت في تعليقها: “أنا اضطريت أشيل المشهد، لكن هو علي الاستوري بعد ما عمل مشاهدات كبيرة .. أنا أخدت حزء من كومنتاتكم” .

أضافت الفنانة عبير صبري: “شكرا لتفاعلكم وآراؤكم، ولازم كل أم تراجع نفسها قبل ما تنجب طفل وتعنفه وتقسو عليه أو تكون رغباتها أهم من اولادها” .

يذكر أن مسلسل “جميلة” يعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023، ويشارك في بطولته: ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى وغيرهم .