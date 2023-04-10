رانيا يوسف تهاجم طليقها محمد مختار: “ال 15 ألف دول تصرفهم على القطط اللي بتأكلهم في الشارع”

كتب امير فتحي في الاثنين 10 أبريل 2023 05:59 مساءً - علقت الفنانة رانيا يوسف على تصريحات طليقها المنتج محمد مختار الذي أكد من خلالها على تكفله بمصاريف ابنتيهما ونفى ما قد صرحت به “يوسف” من قبل بتكفلها بمصاريفهما سواء الشخصية أو التعليمية .

فكتبت رانيا يوسف في تعليق لها على مقطع فيديو نشرته الإعلامية أسما إبراهيم مقدمة برنامج “حبر سري” يتضمن تصريحات محمد مختار خلال استضافته بالبرنامج: “يعني معاك بالخمستاشر ألف ومش معاك مستندات بفلوس المدارس اللي بتدفعها” .

وأضافت رانيا يوسف في تعليق آخر لها ساخرة مما قاله محمد مختار: “الخمستاشر ألف دول تصرفهم على القطط اللي بتأكلهم في الشارع” .

وكان قد كشف المنتج محمد مختار خلال الحلقة عن قيامه بتوزيع أملاكه على ابنتيه من الفنانة رانيا يوسف وابنه “عمر” من زوجة أخرى في حياته .

وتحدث “مختار” عن علاقته بابنتيه قائلا: “الصغيرة كويسة أوي، الكبيرة مع مامتها شوية تروح وتيجي .. بنتي كبرت دلوقتي الكبيرة 23 سنة” .

وأشار إلى أنه لم يرد على الاتهامات التي تعرض لها من جانب رانيا يوسف خلال السنوات الماضية لالتزامه بالاتفاق الذي كان بينهما بعدم الحديث عن أي شيء يخص حياتهما الشخصية في فترة زواجهما احتراما لابنتيهما .

وأضاف أنه سيرد عليها في الوقت الحالي لزيادة التجريح به من جانبها، فقال: “هرد عليه علشان زادت الحكاية واحنا كنا متفقين عند الأستاذ فريد الديب المحامي بتاعها إن احنا نقف عن الكلام وأنا مكنتش بعمل حاجة” .

تابع: “أنا معايا ورق رسمي، المحامي بتاعها قال إنك تحطلها كل شهر كذا وده موجود عندي بالورق من البنك .. وكل اللي اتطلب مني في دفعه أنا دافعه من قبل القضايا وبعدها” .

وفي رده على تصريح رانيا يوسف الذي جاء فيه: “هو محمد مختار حيلته فلوس”، علق : “أنا مش راجل غني جدا، أنا مستور ومستور أكتر من أهلي .. الأفلام كانت بتصرف بجنون وإيرادات جنونية بس قدامها مصاريف” .

واصل: “بحولها فلوس في حسابها، كل شهر أكل وشرب بس 15 ألف والتعليم لوحده خالص 700 أو 800 ألف في السنة، وأنا اتعلمت ب 1000 جنيه من أول ابتدائي لحد الجامعة” .