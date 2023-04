4 تشابهات بين إعلان شيرين رضا وكليب كاتي بيري واتهامات بتقليدها

قارن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين إعلان الفنانة شيرين رضا لإحدى المنتجات الغذائية وأحد كليبات المغنية الأمريكية الشهيرة كاتي بيري بسبب الاعتماد على نفس طريقة الملابس وشكل الرقصات والديكورات4 تشابهات بين إعلان شيرين رضا وكليب كاتي بيري وظهر التشابه منذ اللقطات الأولى لإعلان شيرين رضا وكليب أغنية This Is How We Do للنجمة الأميركية كاتي بيري، والتي ظهرت داخل لوحة على الحائط وهي تنظر إلى يمينها ثم بدأت الاقتراب من الكاميرا شيئاً فشيئاً حتى تدخل إلى عالم الأغنية.

وحدث نفس الأمر في إعلان شيرين رضا التي ظهرت على التلفاز وهي تنظر إلى يسارها ثم انتقلت إلى داخله ليبدأ الإعلان.

وجه المقارنة الثاني كان في إطلالات شيرين رضا، والتي ظهرت بفستان باللون الأزرق وآخر باللون الأصفر وحولها الراقصون يتناولون العصير في لقطة وإطلالة مشابهة لكاتي بيري التي ظهرت بفستان باللون الأصفر وحولها خلفية زرقاء والفتيات يستمتعن بالمشروبات حولها.

اللقطة الثالثة التي كانت نسخة طبق الأصل من الأغنية هي مشهد استلقاء شيرين رضا على كرسي فوق منصة زرقاء وحولها الفتيات ممسكات بمراوح ورقية في الوقت الذي جاءت فيه الخلفية على شكل انعكاس حمام سباحة، بينما ظهرت كاتي بيري تجلس بين صديقتها على حمام السباحة وهي تمسك بقطع البطيخ كأنها مروحة والاختلاف الوحيد بين المشهدين كان أن صديقات النجمة الأمريكية لم يحملن مراوح ورقية بل شرائح بطيخ.

التشابه الرابع كان في لقطة ملعب التنس في إعلان شيرين رضا الذي جلس فيه الراقصون على الكراسي بينما ظهر الأمر في فيديو This Is How We Do ا بالمغنية الأمريكية على طاولة بينج بونج بينما الراقصون على كراسي جماهيرية.

يذكر أنه قبل عرض الإعلان، أثارت شيرين رضا ضجة كبيرة خاصة بعد أن حيرة المشاهدين حول تفاصيل المنتجات التي تقوم بالترويج لها وذلك من خلال طبيعته والديكورات التي تم استخدامها.

