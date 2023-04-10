شكرا لقرائتكم خبر عن سره الباتع الحلقة 20.. هل يتمكن حامد من خروجه بالقلعة ومعه القائد بيلو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الجميع الحلقة 20 من مسلسل " سره الباتع " للمخرج خالد يوسف المعروضة على قناة أون دراما، فقد انتهت الحلقة الـ 19 بنجاح حامد في خطته التي رسمها لاقتحام قلعة الفرنسيين ودخل القلعة مع ثلاثة من الفلاحين متخفيا في زي الجيش الفرنسي، ويدخل غرفة القائد بيلو، ولكن هل سيتمكن من الخروج به أسيرا حسبما رسم خطته ؟ أم سيقتله ويأتي برأسه إلي صافية التي قتل ابوها شيخ البلد " الشيخ سليم " .

كانت قد شهدت الحلقة أيضا اعتداء حامد (أحمد فهمي) على شقيقته بعد أن علم بقصة حبها مع خالد أنور، وقام بتعنيفها واعتدى عليها وعلى حبيبها وعلى سارة أيضا التي يحبها والتي صُدمت فيه واختلفا، وكانت قد بدأت الحلقة في الزمن البعيد باستعدادات من قِبَل السلطان حامد وجيشه الصغير من الفلاحين لاقتحام قلعة الفرنسيين والإتيان برأس القائد بيلو، وكان عنوان الحلقة (رأس بيلو).

وكانت قد شهدت الحلقة السابقة خطط حامد لاقتحام قلعة الفرنسيين وجلب رأس القائد بيلو، وذلك بعدما شرح الفرنسي بوشار لحامد ورجاله كيفية دخول القلعة وخريطة الدخول إليها ونظامها من الداخل، وبالفعل يضع حامد خطة لدخول القلعة واقتحامها .

وكان قد استعان السلطان حامد (أحمد صلاح السعدني ) بالفرنسي بوشار الذي غير اسمه لبشار ورفض العودة للجيش الفرنسي وانضم للفلاحين يساعدهم في حمل السلاح واستخدامه وضرب النار، ومنها أخذ السلطان حامد ومجموعته من الفلاحين خيل الحاج شهاب للاستعانة بها في حربه ضد الفرنسيين، وفي الزمن القريب ينقذ زوج أخت حامد والدته وأخته من الخطف بمساعدة جماعة الإخوان بعدما كان ينوي الدكتور مسعود خطفهم من قبل رجاله.

وشهدت أيضا الحلقات الكثير من الأحداث الساخنة في الزمنين البعيد وهو زمن الحملة الفرنسية والقريب وهو زمن ثورة 25 يناير وما بعدها، فقد استطاع حامد وشباب القرية، أن يخطفوا أحد العساكر الفرنسيين، وأسروه حتى يحصلوا منه على معلومات، وقرر حامد الاستفادة من هذا الجندي لمعرفة أدق التفاصيل التي تخص الجيش الفرنسي وأماكن تخزين أسلحتهم وإرسال الجنود وغيرها من المعلومات المهمة التي تفيده وأصدقاءه في مهاجمة جنود نابليون والتصدي لهم.

مسلسل (سره الباتع) للمخرج خالد يوسف مأخوذ عن رواية للأديب الراحل يوسف إدريس، وهو بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم، ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدى الإتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمى جلال، عمرو موسى، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

ويشارك فى المسلسل كضيوف شرف عدد من الفنانين أبرزهم: كريم فهمي، ماجد المصرى، أحمد صفوت، أشرف زكي، بيومى فؤاد، شريف الدسوقي، الشاعر الكبير جمال بخيت، الشاعر هشام الجخ، الشاعر إبراهيم عبد الفتاح، الإعلامية بثينة كامل، المحامي طارق العوضي.

وتدور الأحداث حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورا مهما في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده، ولكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع إصبع من أصابعهم ورسم نفس الوش على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".

والمسلسل يعرض على قناة الحياة في العاشرة مساء، فيما يبدأ عرض المسلسل على شاشة on في الحادية عشرة والنصف مساء.