شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19.. مواعيد العرض والإعادة على ON وON دراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل الكتيبة 101 المكون من 20 حلقة، اليوم على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 3.15 صباحًا والساعة 3.15 مساء، كما تعرض على قناة DMC دراما الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 4.15 صباحًا والساعة 8 صباحًا بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

وشهدت الحلقة 19 من المسلسل العثور على الضابط نور "عمرو يوسف" مصاباً، مما استلزم نقله المستشفى، بالإضافة إلى استلزام إجراء عمليتين يغيب على أثرها 6 شهور عن المشاركة في العمليات، بالإضافة إلى خطة التكفيريين من أجل قتل زوجة "حكيم" فتحى عبد الوهاب، حتى يشعر أثناء حربه مع الجيش أنه هو من قتلها.

وحدث خلال الحلقة أيضاً تنفيذ التكفيريين خطتهم في قتل زوجة وحيد "فتحى عبد الوهاب" بعدما هرب وترك رجاله في الشيخ زويد، حيث وجدها مقتولة، ورأى التكفيريون أنهم بذلك سيشعروه بأن الجيش هو من قتلها، مما سيجعله أكثر جرأة وصلابة في مواجهة الجيش. مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال سيناء.