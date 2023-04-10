شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جعفر العمدة.. اعرف الأبراج الفلكية الأكثر عصبية (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كل منا تحمل شخصيته جزءا من العصبية ولكنها بنسب متفاوتة، لكن حين تكون زيادة عن الحد قد تحدث مشكلات عدة، مثلما فعل جعفر العمدة في إحدى الحلقات، حين ضرب شخص اتصل به 3 مرات ولم يرد عليه، فذهب إليه وضربه أمام العامة، فالعصبية تضر بصاحبها ولا تنفعه، وفي الإنفوجراف التالى نستعرض درجة العصبية لأصحاب الأبراج الفلكية.



ابراج جعفر العمدة



ابراج جعفر العمدة



ابراج جعفر العمدة



ابراج جعفر العمدة



ابراج جعفر العمدة

الأسد

البرج الأكثر عصبية وعنفًا على الإطلاق

طبيعتهم الشمسية النارية تجعل من السهل استفزازهم

الحمل

يحمل ملامح هادئة لكنه من الأبراج العصبية

ورغم أن انفعاله سريع جدًا فإن هدوءه سريع جدًا أيضًا

الثور

يتظاهر بالبرود لكن كلمة واحدة بإمكانها أن تثير غضبه وتحوله إلى شخص عصبى جدًا

السرطان

يتظاهر باللامبالاة لكن غضبه يأتى سريع وغير متوقع

العذراء

رغم تماسكه فى بداية الأمور إلا أن عصبيته شديدة

الحوت

يشبه مواليد العذراء فى العصبية، فبقدر تحمله للمواقف كثيرًا إلا أن ثورته عارمة

العقرب

حكيم ولا ينفعل إلا عند مطالبته للحق

من الأبراج المحبة للعدل وتسعى لتحقيقه طوال الوقت

الدلو

يتحكم بشكل كبير فى عصبيته وليس من السهل استفزازه

الجدى

لا يأتى انفعاله إلا بعد وقت طويل

القوس

تصرفاته لا تأتى بقدر عصبيته وغالبًا تتسم بالفوضوية

يمكن أن ينتمى جعفر العمدة لهذا البرج حيث يتوافق معه فى بعض الصفات مثل:

الرومانسية وحب المرح والعصبية التى تدفعه لاتخاذ قرارات متهورة

الجوزاء

عصبيته بسيطة تأتى وفقًا لحالته المزاجية

الميزان

يحمل أقصى درجات التحكم فى النفس وهدوء الأعصاب الذى لا ينفلت إلا فى حالة الغيرة فقط