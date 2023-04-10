شكرا لقرائتكم خبر عن ريان رينولدز يشترى منزلاً فاخرًا فى قرية هادئة بويلز.. سعره 1.5 جنيه إسترلينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شعر سكان مارفورد، وهى قرية شمال ويلز للذهول بعد أن اقتنص ريان رينولدز عقارًا فى قريتهم الهادئة، واشترى الممثل منزل بقيمة 1.5 مليون جنيه إسترلينى حيث يلتزم بويلز بعد توليه السيطرة على نادى كرة القدم ريكسهام القريب.



ريان رينولدز وزوجته بلايك ليفلى

تصميم المنزل

واشترى ريان رينولدز، منزل من أربع غرف نوم حيث ستنضم إليه زوجته بليك ليفلي، 35 عامًا، وأطفالهم جيمس، 8أعوام، وإينيز، و6 أعوام، وبيتي، 3 أعوام، بالإضافة إلى طفلهما الرابع المولود، فى وقت سابق من هذا العام، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وأضاف مصدر: "رايان سينتقل إلى مارفورد وكل ما يمكن أن يتحدث عنه السكان المحليون، ومنزله يقع على أفخم طريق"، وفى أغسطس من العام الماضى، كشف رينولدز أن زوجته لم تكن سعيدة بشكل خاص عندما أخبرها أنه اشترى الفريق الويلزى.



شكل المنازل فى القرية

ريان رينولدز وزوجته فى جولة

وفى فبراير الماضى، رصدت أعين المصورين الصور الأولى للنجمين ريان رينولدز وبليك ليفلى أثناء تجولهما جنبًا إلى جنب فى مدينة نيويورك حينما شوهدا لأول مرة منذ استقبال طفلهما الرابع فى وقت سابق، ليعاودا الظهور معًا فى نزهة استمرا فيها فى السير سويًا.

وذلك فى الوقت الذى يستعد فيه ريان رينولدز إلى العمل على مسلسل جديد يصوره خلال العام الجارى، من إخراج كولن هانكس، والفيلم الذى لم يحدد له اسم حتى الآن، على أن يؤدى فيه دور الفنان الراحل جون كاندى، والفيلم المنتظر ستنتجه أمازون إلى جانب جورج ديوى، عبر شركة إنتاج Maximum Effort الخاصة به.

يستكشف الفيلم حياة وإرث الرجل الفكاهى الشهير كاندى، الذى توفى إثر إصابته بنوبة قلبية عام 1994 عن عمر يناهز 43 عامًا، لكن المطلعين يقولون إن الفيلم سيتجاوز الشخصية ويتعمق فى الحياة الداخلية التى كان كاندى يخفيها، بدعم كامل من روز، أرملة كاندى، وطفليهما جين وكريس.

ويقول التقرير، "سيستخدم هانكس مقاطع فيديو منزلية ومحفوظات ومقابلات مع العائلة لم يسبق لها مثيل لاستكشاف الرجل الراحل"، وكان كاندى أحد أكثر نجوم الكوميديا رواجًا فى الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضى، حيث ظهر فى أفلام مثل "The Great Outdoors" و"Planes, Trains and Automobiles" و "Uncle Buck" و "Cool Runnings".