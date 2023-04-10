شكرا لقرائتكم خبر عن هل تنتهى علاقة طه وراوية في سوق الكانتو أما ما حدث كان زوبعة فنجان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الـ 18 من مسلسل سوق الكانتو، مشادة بين طه القماش "أمير كرارة"، وراوية "مى عز الدين"، وذلك بعد أن اكتشفت الثانية مجموعة من المعلومات حول حياة الأول قبل مقابلتهما.



سوق الكانتو



سوق الكانتو

وبدت الـ "مشادة" كـ محاكمة، من قبل راوية "مى عز الدين"، لـ طه القماش "أمير كرارة"، خاصة مع إصرار الثانى على أنه قرر تغيير بعض الأشياء فى حياته السابقة بسبب وقوعه في حبها.



سوق الكانتو

وبالتالي هل يكون هذا سببًا كافيًا لـ راوية "مى عز الدين"، وطه القماش "أمير كرارة"، لإنهاء علاقتهما، أو ستكون مجرد عقبة من ضمن العقبات التي يمرون بها، وسيتمكننون من تخطيها؟.

مسلسل سوق الكانتو يدور في إطار اجتماعى تشويقى، ويعرض العمل الذى يقوم ببطولة أمير كرارة على شاشة قناة DMC الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرًا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.