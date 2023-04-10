حقيقة إصابة الفنانة عبلة كامل بمرض السرطان

كتب امير فتحي في الاثنين 10 أبريل 2023 03:58 مساءً - رد نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان أشرف زكي على الأنباء التي ترددت حول إصابة الفنانة عبلة كامل بمرض السرطان، وأنه السبب في ابتعادها عن الفن منذ سنوات .

قال أشرف زكي خلال استضافته في برنامج “Vip” مع المذيعة أميرة بدر: “أعوذ بالله .. أنا اللي عندي هقول، الفنانة العظيمة الكبيرة عبلة كامل زي الفل وأنا بتواصل معاها دايما” .

تابع: “بكلمها دايما وبنقعد نضحك ونهزر .. هي صديقة عزيزة وتاريخ عظيم وبنعتبر نفسنا أكتر من إخوة .. عبلة خدت قرار بإنها تبتعد” .

وأشار أشرف زكي إلى أن آخر تواصل بينه وبين عبلة كامل كان وقت إقامة مهرجان الدراما لرغبته والفنان يحيى الفخراني في تكريمها وإبلاغها بذلك، ولكنها لم تكن ترغب في هذا الأمر .

أضاف: “ليس لدي ما أخفيه عن عبلة كامل .. هي خدت قرار وأكيد عندها ظروف خاصة، عبلة من زمان واحنا طلبة في الجامعة وهي عندها قناعات وأشياء مؤمنة بيها في حياتها” .

وبسؤاله عن وجود علاقة بين ابتعاد عبلة كامل عن التمثيل والفن وبين وفاة زوجها السابق الفنان محمود الجندي، أجاب أشرف زكي: “مقدرش أقول آه أو لأ، لكن من وجهة نظري لأ” .

واصل: “مرة عبلة خدت قرار إنها متكملش مسلسل، فأنا رحتلها مدينة الإنتاج الإعلامي وقولتلها إن القرار ده مش صح وممكن يعرضك لمشكلة، قالتلي أشرف (إنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا)” .