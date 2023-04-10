شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جعفر العمدة يتصدر تويتر بأكثر من هاشتاج وبـ25 ألف تغريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتعلت أحداث مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان، الذى يعرض على قناة dmc، وdmc دراما، وتطبيق watch it، من إخراج محمد سامى، وأثارت الحلقة 18 من المسلسل جدلاً كبيرًا عل السوشيال ميديا بعد أن دارت خناقة بين عائلة جعفر العمدة وأبناء حمادة فتحى الله في غياب الفنان محمد رمضان بسبب سفره لقضاء شهر العسل مع زوجته زينة.

وتصدر أكثر من هاشتاج باسم المسلسل على موقع التدوينات القصيرة تويتر، والهاشتاجات: "جعفر، عصام السقا، حق سيد، هالة صدقى، سيد و وداد، عاوزين حق سيد"، كما وصلت عدد التغريدات على هاشتاج جعفر أكثر من 25 ألف تغريده كما تصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداول على تويتر.



وقام سيد شقيق جعفر بسحب سكينة والنزول إليهم، وهجم على شوقي، إلا أن الأخير ضربه بشكل مبرح وقام بسحله في وسط الحارة قال: "ده أقل واحد في عيلة جعفر العمدة بسحله أهو"، وصفعه عدة صفعات .

وتدخل نعيم الفنان عصام السقا صديق محمد رمضان وشقيق وداد للدفاع عن سيد وقام بضرب شوقي فتح الله، واستدعى الأخير رجاله وشقيقه كارم إلى جانب رجال عائلة العمدة ودارة معركة بين العائلتين وسط حارة السيدة زينب.

وخلال الحلقة 18 من مسلسل جعفر العمدة بكى الفنان أحمد فهيم "سيد" بشدة وقال: "هي إزاي وداد مراتى عملت كدة كانت بتنام جنبي في فرشة واحدة في الحرام ياما، دي متعرفش الحلال والحرام متعرفش غير مصلحتها بس وكنت بغرف وأديها كل اللي هي عايزاه، أنا مكنتش جايبها من الشارع دي بنت خالي متربيين مع بعض".

وأضاف: "أتاريها كانت بتسحب مني فلوس عشان تهرب، مش سيد اللي يسيب حقه"، وحمل مسدس وأراد النزول لقتلها إلا أن والدته (صفصف) منعته من النزول طالبة منه نسيان أمر وداد وعدم التفكير فيها مرة أخرى.

وشهدت أحداث الحلقة 18 من مسلسل جعفر العدمة صدمة الفنان أحمد فهيم "سيد" عندما شاهد زواج وداد التي على ذمته من منذر رياحنة بعد خروجه من السجن، وسط حفل كبير وسط أهالي السيدة زينب، ودخل سيد في نوبة بكاء شديدة ويذهب إلى شوقي ووداد أثناء حفل زفافهما ويقول: أنت اتجوزت مراتي إزاي وهي على ذمتي .

وكشفت الحلقة السابقة خروج "شوقي فتح الله" منذر رياحنة من السجن شقيق "دلال" الفنانة إيمان العاصي زوجة جعفر العمدة، ووصل إلى السيدة زينب وسط فرحة الأهالي، بعدما سجن بالحلقات السابقة بسبب إطلاقه الرصاص على جعفر بعدما، قام الأخير بقتل شقيقه الأصغر حسني شتا عن طريق الخطأ ليدافع عن نفسه.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.