شكرا لقرائتكم خبر عن جورى بكر بعد مشهد زواجها فى مسلسل جعفر العمدة: كفاية سب وشتائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة جورى بكر، رسالة لكل متابعيها عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، بعد الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل جعفر العمدة وخصوصا مشهد زواجها في الحلقة من شوقي فتح الله "منذر رياحنة"

وكتبت جورى، قائلة: "فضلاً وليس أمرًا أرجوكم ده تمثيل أنا عارفة مش قصدكم بس كفاية سب وقذف وشتائم وحسبى الله ونعمة الوكيل وربنا ينتقم منك وحاجات كتير كأنكم بتدعو عليا صدقونى الكلام ده بيأذينى نفسيًا عيب عيب عشان كده مش بعمل شير لناس كتير احترامًا لأهلى وزوجى شكرًا".





دارت خناقة بين عائلة جعفر العمدة وأبناء حمادة فتحى الله خلال أحداث الحلقة 18 من مسلسل جعفر العمدة، في غياب الفنان محمد رمضان بسبب سفره لقضاء شهر العسل مع زوجته زينة، حيث قام سيد شقيق جعفر بسحب سكينة والنزول إليهم، وهجم على شوقي، إلا أن الأخير ضربه بشكل مبرح وقام بسحله في وسط الحارة قال: "ده أقل واحد في عيلة جعفر العمدة بسحله أهو"، وصفعه عدة صفعات.

وتدخل نعيم الفنان عصام السقا صديق محمد رمضان وشقيق وداد للدفاع عن سيد وقام بضرب شوقي فتح الله، واستدعى الأخير رجاله وشقيقه كارم إلى جانب رجال عائلة العمدة ودارة معركة بين العائلتين وسط حارة السيدة زينب.

وخلال الحلقة 18 من مسلسل جعفر العمدة بكى الفنان أحمد فهيم "سيد" بشدة وقال: "هي إزاي وداد مراتى عملت كدة كانت بتنام جنبي في فرشة واحدة في الحرام ياما، دي متعرفش الحلال والحرام متعرفش غير مصلحتها بس وكنت بغرف وأديها كل اللي هي عايزاه، أنا مكنتش جايبها من الشارع دي بنت خالي متربيين مع بعض".

وأضاف: "أتاريها كانت بتسحب مني فلوس عشان تهرب، مش سيد اللي يسيب حقه"، وحمل مسدس وأراد النزول لقتلها إلا أن والدته (صفصف) منعته من النزول طالبة منه نسيان أمر وداد وعدم التفكير فيها مرة أخرى.

وشهدت أحداث الحلقة 18 من مسلسل جعفر العمدة صدمة الفنان أحمد فهيم "سيد" عندما شاهد زواج وداد التي على ذمته من منذر رياحنة بعد خروجه من السجن، وسط حفل كبير وسط أهالي السيدة زينب، ودخل سيد في نوبة بكاء شديدة ويذهب إلى شوقي ووداد أثناء حفل زفافهما ويقول: أنت اتجوزت مراتي إزاي وهي على ذمتي .

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.