مدحت صالح والسيرة الهلالية ضمن فعاليات الأوبرا في رمضان

ياسر رشاد - القاهرة - سهرة طرب رمضانية يقدمها الفنان مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته، ضمن فعاليات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر المقامة خلال الشهر المعظم، وذلك فى التاسعة والنصف مساء الاربعاء 12 أبريل على المسرح الكبير.

اقرأ أيضًا.. مدحت صالح يحيي حفل افتتاح الدورة الـ 30 لمهرجان القلعة

وتتضمن نخبة مختارة من اعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد منها أكيد ، حكاية وردية ، ولاتسوى دموع، ح اتكلم، كوكب تانى، المليونيرات، حد يقول لحبيبى، بحلم على قدى وغيرها إلى جانب مختارات من أشهر أعمال تراث الموسيقى العربية التى اشتهر بأدائها.



وفى التاسعة مساء تعقد على المسرح الصغير ندوة ثقافية تتناول

السيرة الهلالية وتستضيف الدكتور احمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدكتور خالد عبدالحليم أبو الليل، أستاذ اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة وتقدمها الشاعرة أسماء كامل تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي ويتخللها فقرات غنائية لكل من الدكتور أحمد سعد الدين والفنانة فاطمة عادل بمصاحبة الفرقة الموسيقية التى تضم محمد عفيفي (ربابة)، لبيب موسى (كولة)، إبراهيم الشاذلي - حسن مصطفى (إيقاع)، محمد مصطفى (دف).