الحضرة فى ليلة روحانية بالأوبرا وسهرة رمضانية للفلكلور السودانى

ياسر رشاد - القاهرة - تجمّل المسرح المكشوف بأمسية روحانية جاءت ضمن فعاليات برنامج الأوبرا الرمضانى، حيث لامست مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفى القلوب بأصوات ندية وجمل لحنية أعادت تشكيل عدد من أشهر قصائد الذكر والمديح، وتفاعل معها حشد جماهيرى ضخم لتخلق بينهم طاقة إيجابية ارتقت بالمشاعر والوجدان.

وقدمت نخبة من الأعمال التى تنتمى إلى عالم الإنشاد الدينى كان منها "يا إله الكون أنا لك صمنا، يا من خلقت الورى من ظلمة العدم، حبيب الحبيب، نحن في ساحة الحسين نزلنا، مرحبًا بالهاشمية، إلى باب الكريم، أرباب الهوى، جمال الوجود، إن جبرتم كسر قلبي، إلاهى لا تخيبنا، صلاة الله تغشى إمام المرسلين، مدد يا سيدة، لا إله إلا الله، أنا المطلوب فاطلبني تجدني".

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وعلى المسرح الصغير أقيمت ليلة عربية، بالتعاون مع سفارة السودان بالقاهرة، حيث قدمت فرقة نوبيان عرضًا متنوعًا ضم ألوانًا من تراث الدولة الشقيقة، وشمل أعمالًا غنائية وتابلوهات فلكلورية وعددًا من المدائح النبوية والمؤلفات الوطنية.

كما أقيم على مسرح معهد الموسيقى العربية حفل ضمن سلسلة وهابيات، وقاده

المايسترو حازم القصبجى، وتغنى خلاله كل من إبراهيم رمضان، إيناس عز الدين، هند النحاس، إسماعيل صادق، بباقة من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، كان منها "يا مسافر وحدك، قول لى حاجة، فكرونى، تهجرنى بحكاية، انت عمرى، امتى الزمان، لست قلبى، الوى الوى"، إلى جانب موسيقى الفن أداها العازفان جمال عبدالمنعم (قانون) وفارس صقر (كمان).





كما أضاء الفنان الكبير علي الحجار مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" بنخبة من أعماله الشهيرة كان منها "رمضان كريم، خلق الله، يا رب، حرما يا سيدى، إنت المدد، انا كنت عيدك، رمى رمشة، في قلب الليل، مسألة مبدأ، المال والبنون، مافيناش م الخوف، نويت أغني، حنخبي ليه، يا موجة يا زرقا، إسكندرانى، بوابة الحلواني"، وغيرها.