شكرا لقرائتكم خبر عن "السيناريو في الدراما" عنوان صالون ثقافي يجمع خالد منتصر ومدحت العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزمة السيناريو في الدراما المصرية عنوان صالون ثقافي للدكتور خالد منتصر يستضيف فيه الدكتور مدحت العدل يوم الخميس المقبل 13 أبريل الساعة الثامنة والنصف مساء، وذلك ضمن سلسلة صالونات "إنسان" الثقافية .

خلال هذا اللقاء الذي يجمع اثنين من أبرز القامات في عالم الثقافة والكتابة والفكر التنويري في مصر والوطن العربي سيدور الحديث عن أزمة السيناريو في الدراما المصرية من خلال طرح عدة أسئلة منها : هل الدراما وعظ وخطب ؟ هل المخرج الجيد يصنع مسلسلاً ناجحاً مع سيناريو ضعيف؟ هل استفادت الدراما من ورشة الكتابة الدرامية؟ ولماذا لا توجد نصوص جيدة إلا قليلاً في الفترة الأخيرة في الدراما المصرية ؟ وهل يتم وضع وكتابة الدراما حسب توجهات المجتمع وثقافته الغالبة أم الدراما هي التي توجه المجتمع وسلوكه ونمط حياته ؟، وغيرها من المحاور التي تهم المشاهد المصري والمتخصص في الكتابة الدرامية على حد سواء.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد منتصر هو إعلامي وكاتب بارز عرفه الجمهور بأراه التنويرية وقلمه الشجاع ، أما ضيف الصالون وهو الكاتب والشاعر والسيناريست الدكتور مدحت العدل فهو صاحب رصيد كبير في كتابة الأفلام والمسلسلات في الفن المصري والعربي وله أعمالا بارزة في وجداننا منها " شورت وفانلة وكاب" ، " أصحاب ولا بيزنس" ، "آيس كريم في جليم"، " بلية ودماغه العالية" ، "مافيا"، ومن المسلسلات "محمود المصري " ، "الداعية " ،"حارة اليهود" ومؤخرا مسلسله المعروض حاليا في شهر رمضان " عملة نادرة " بالإضافة لإبداعه في مجال الشعر الغنائي فلا ننسى أعماله الغنائية لأشهر المطربين، ويأتي في مقدمتها أوبريت "الحلم العربي" الذي غناه كل عربي مع نخبة من مطربي الوطن العربي، وكذلك أغنيات كتبها لعمرو دياب وسميرة سعيد ومحمد فؤاد وحميد الشاعري وغيرهم .