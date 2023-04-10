شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تبدأ حياة جديدة وبيكيه ينفصل عن حبيبته بسبب الخيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما تبدأ شاكيرا حياة جديدة برفقة أبنائها بعد انفضالها عن حبيبها بيكيه ومغادة برشلونة، أشارت تقارير إسبانية إلى أن كلارا شيا حبيبة لاعب كرة القدم الإسباني، تخونه مع مواطنه المدرب بيب جوارديولا.

وسخرت المتابعين علي مواقع التواصل الاجتماعي من بيكيه، معتبرةً أن الأمر انتقام من أجل النجمة الكولومبية شاكيرا، ورأت مجموعة أخرى من الناشطين على الـ"السوشيال ميديا" أن شاكيرا تقف خلف تسريب خبر خيانة شيا.



حبيبتة بيكيه تخونة

يُذكر أن شاكيرا وبيكيه أعلنا في يونيو الماضي في بيان مشترك انتهاء علاقتهما التي استمرت 11 عاماً، وأثمرت طفلين هما: ميلان البالغ من العمر 9 سنوات، وساشا 7 سنوات، وفي وقت لاحق تم اتهام جيرارد بخيانة شاكيرا مع شيا، ثم دارت معركة علنية بين الثنائي، بدأت بأغنية ساخرة من شاكيرا بحق بيكيه، قالت فيها: "أنت الآن مع التي تليق بك. تركتني كجارة مع والدتك، والصحافة عند الباب، والمشاكل مع الخزانة. استبدلت فيراري بتوينجو، استبدلت رولكس بكاسيو، أنا أساوي امرأتين شابتين بعمر الـ22".

غادرت النجمة الكولومبية شاكيرا برشلونة إلى الأبد بعد أن قررت إغلاق صفحة علاقتها بـ بيكيه، حيث كانت حياة شاكيرا مليئة بالضطراب ليس فقط بسبب انفصالها عن جيرارد بيكيه بسبب الخيانة الزوجية لكن أيضًا بسبب الظروف الصحية المعقدة لوالدها والتى نقلته إلى المستشفى فى برشلونة.