شكرا لقرائتكم خبر عن انفصال تايلور سويفت وجو ألوين بعد 6 سنوات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفصلت المغنية العالمية تايلور سويفت عن حبيبها الممثل البريطاني جو ألوين، بعد مرور 6 سنوات على علاقتهما الغرامية، وهو الأمر الذي صدم متابعيهما ومحبيهما لا سيما أن علاقتهما كانت تبدو مثالية وجادة، حسبما نشر موقع people.



تايلور سويفت وجو ألوين

وحسب التقرير قال مصدر مطلع، إن علاقة الثنائي انتهت منذ فترة قريبة لهذا السبب تغيَّب جو عن العروض الغنائية التي قدمتها تايلور سويفت أخيرًا ضمن جولتها الغنائية في أمريكا، كما لفت إلى أن الانفصال وقع بطريقة "ودية"، إذ لم يكن الأمر دراميًا ومأساويًا.

وشكّل الخبر صدمة لمتابعي النجمة ومحبيها، لا سيما بعد خروج صديقة مقربة من الثنائي تؤكد فيه مدى قوة علاقة تايلور وألوين، وأوضحت أن جو سينضم إلى تايلور في جولتها الغنائية، قائلة: "سوف يسافر جو معها عندما يستطيع ذلك، إنهما رائعان معا، جو داعم للغاية لمسيرتها المهنية".

ويأتي خبر انفصال تايلور بعد ساعات فقط من طرح ألبومها العاشر الذي طال انتظاره "Midnights"، متبوعًا بسبع أغاني إضافية جرى إصدارها بشكل مفاجئ.