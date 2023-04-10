معرض فيصل للكتاب.. إقبال كبير وفعاليات فنية وثقافية

ياسر رشاد - القاهرة - إقبال كبير، وتفاعل مع الأنشطة الفنية والثقافية شهده معرض فيصل للكتاب، بدورته الحادية عشرة، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، أمس.

اقرأ أيضًا: فقرات فنية وورش حكى للأطفال في معرض فيصل للكتاب

أقبل الزوار على أجنحة دور النشر المشاركة في الدورة الحالية والتي يبلغ عددها أكثر من ٣٠ ناشرًا، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة.

شارك الجمهور في الفعاليات الثقافية والفنية التي أقيمت على هامش المعرض، حيث قدمت فرقة الشمس لذوى القدرات الخاصة، التابعة لقطاع الإنتاج الثقافي، مجموعة من الفقرات الغنائية

بالمعرض.



كما شهد المعرض اليوم تقديم مجموعة من الورش المتنوعة للأطفال، تمثلت في ورش حكي، ورسم، وتلوين، وتلوين فخار وغيرها.



وتألقت فرقة السيرك التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية في فقراتها المتنوعة التي قدمت للجمهور، فضلًا عن فقرة الساحر.



ومن المقرر أن تنتهي فعاليات معرض فيصل للكتاب بدورته الحادية عشرة يوم ١٢ من شهر أبريل الجاري.