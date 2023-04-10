فرحة عارمة بافتتاح قصر ثقافة ببا في بني سويف

ياسر رشاد - القاهرة - حالة من الفرحة العارمة والسعادة البالغة انتابت أهالي ببا، بمحافظة بني سويف، أمس، بمناسبة افتتاح الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، وأعضاء مجلسي النواب بالمحافظة، "قصر ثقافة ببا"، بعد تجديده ورفع كفاءته.

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وعقب الافتتاح تكدست الجماهير أمام القصر معبرين، مصطفين جانب الطريق المؤدي إلى القصر وأمامه، معبرين عن سعادتهم بهذا الحدث الذي يمثل منارة ثقافية وفنية، ومتنفسًا يقدم خدمات إبداعية وفنية وثقافية لأبناء "ببا" والمناطق المحيطة بها.

مبنى القصر يتكون من ثلاثة أجزاء هي الأرضي والمسرح والموقع العام، ويضم قاعات أنشطة متعددة، ومسرح على مساحة 800 متر يسع 300 فرد، تم تجهيزه بأحدث أجهزة الصوت والضوء، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة منظومة الحريق.

من ناحيته، قال الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة: "إن أعمال تطوير ورفع كفاءة "قصر ثقافة ببا"، تأتي في سياق خطة تطوير شاملة تُنفذها الهيئة، وتستهدف تطوير البنية التحتية للمواقع الثقافية للهيئة بالمحافظات، وتسير جنبًا

إلى جنب مع تطوير المحتوى الثقافي والفني عبر الكثير من المشروعات والمبادرات التي تعمل عليها الهيئة، وأن أعمال تطوير المواقع تأتي بهدف رفع كفاءتها لتؤدي الخدمات الثقافية والفنية للجمهور بأفضل صورة ممكنة، سعيًا لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية وتنمية مهارات المبدعين واكتشاف المواهب الفنية والأدبية، مُقدمًا شكره لوزيرة الثقافة ومحافظ بني سويف، وتهنئته لأبناء "ببا" والمحافظة على افتتاح هذا الصرح الثقافي ليستقبل أبناء ببا من جديد.

جاء الافتتاح بحضور لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، عمرو البسيوني رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، د. أحمد خليفة مدير عام ثقافة بني سويف، سهام بشاي وميرفت ميشيل عضوتا مجلس النواب، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.