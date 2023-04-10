شكرا لقرائتكم خبر عن جعفر العمدة.. جدل كبير والجمهور ينتظر الحلقات الجديدة والأحداث تشتعل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتعلت أحداث مسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، الذى يعرض على قناة dmc، وdmc دراما، وتطبيق watch it، من إخراج محمد سامى، حيث حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة كبيرة في مصر والوطن العربى، لاسيما أن محمد رمضان يتمتع بشعبية كبيرة، وأثارت الحلقة 17 من المسلسل جدلاً كبيرًا وواسعًا، خاصة بعد خروج شوقى فتح الله – منذر رياحنه من السجن، وبدأ في الانتقام من جفر العمدة، وأولى الانتقامات زواج شوقى من وداد، زوجة سيد العمدة شقيق جعفر العمدة.

وبعد انتهاء الحلقة الـ 17، بدأ الجمهور عن أحقية زواج شوقى فتح الله من وداد، وكيف تتزوجه وهى على ذمة سيد العمدة؟.. وأين المبرر الدرامى في الزواج؟.. أسئلة كثيرة طرحها جمهور المسلسل على مواقع التواصل الاجتماعى، من المقرر أن تجيب عليها الحلقات المقبلة وصناع المسلسل .

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.