بلقيس تكشف سبب رفض والدها لطريقة غنائها في البداية

ظهرت الفنانة بلقيس فتحي مع والدها الفنان أحمد فتحي في لقاء تليفزيوني مؤخراً، وكشفا عن كثير من التفاصيل الخاصة بحياتها الفنية.

أحمد فتحي: بلقيس كانت مشروع فنانة

أوضح الفنان أحمد فتحي أن ابنته بلقيس، كانت مشروع فنانة منذ صغرها، حيث كانت تنتمي للمكان الذي يمارس فيه العزف والغناء على حساب لعب الأطفال.



وقال أحمد فتحي عن بلقيس أثناء حلولهما ضيفين على برنامج كل الحكاية، إنها كانت تترك مكان لعب الأطفال وتأتي لتسمعه يعزف ويغني فكان يقول عنها: "البنت هذه مشروع فنانة كان يأسرها النغم والآلة".

وأشار الثنائي إلى التناغم الفني بينهما خلال اللقاء، وهو الأمر الذي يظهر في علاقتهما الفنية والشخصية معاً بحسب تصريحاتهما.

شاهدوا بلقيس فتحي ووالدها في كل الحكاية

بلقيس فتحي: والدي تخوف من غنائي

وعن دخولها الساحة الفنية، أكدت بلقيس أن الأمر لم يكن سهلا في البداية، موضحة أن والدها كان متخوفا على اسمه الفني الذي صنعه على مدار 40 عاماً، في حال فشلها.

وقالت بلقيس فتحي: "كانت مسؤولية مضاعفة إن بنته الآن دخلت الساحة الفنية، هو ما كان يبي إخفاقات بس كان في بيننا سجالات عميقة، لكن أقنعته قولت له في خط غنائي شايفته براسي وبعيني أبي أخوض التجربة".

وأردفت بلقيس أن والدها وأسرتها كلها لم تكن مقتنعة باختيارها في البداية، لدرجة أنهم كانوا يصدمون من الأغاني التي تعرضها عليهم من ألبومها الأول، ولكنها فاجأتهم بنجاحها.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أناقة استثنائية لبلقيس فتحي بصيحات الفساتين البرَّاقة

بلقيس فتحي تتألق في إطلالات أكثر جرأة منذ بداية 2023