أشرف زكي يُهاجم منتقديه بسبب حرمانية الفن

وجّه نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي هجوماً حاداً على الشيخ حاتم الحويني الذي اتهم الفنانين بالفسق والفجور، كما انتقد من يعتقدون بحرمة الفن.

وجاء تعليق أشرف زكي خلال لقاء مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج VIP، حيث أكد على أن حاتم الحويني يكره الفن والفنانين، مشيراً إلا أنه سيتوجه للقضاء.

اللجوء للقضاء

أضاف قائلاً: "حاتم الحويني بيكره الفن والفنانين، وإحنا بينا وبينه القضاء، وكل شوية بنتشتم وأي حاجة بنعملها بنتسب"، ثم تابع مستنكراً: "هو فيه في الدين أن تتهم ناس بالفسق والفجور؟ هل دا في الدين؟"

تابع موضحاَ أنه رفع دعوى قضائية على حاتم الحويني وحصل بالفعل على حكم بالتعويض عن الأضرار والإساءة، لافتاً إلى أنه رفع قضية أخرى بسبب هجومه على الأعمال الفنية في رمضان.

أشرف زكي عن حرمة الفن

رد أشرف زكي كذلك على تصريحات الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي بشأن حرمانية الفن، مشيراً إلى أن هذا رأيها الشخصي، وتابع قائلاً: "اللي شايف الفن حرام خلاص ميشتغلوش".

أما عن تصريحات الفنان حسن يوسف بأنه لا يتابع الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان، فتابع قائلاً: "أشك أنه قال كده لأني اشتغلت معاه في أعمال كانت في رمضان، لكن اللي رأيه أن ده حرام دا موضوع تاني، ونحترم هذا الرأي، لكن دي شغلتي".

رأي أشرف زكي عن مصطفى كامل

يُشار إلى أن أشرف زكي تحدث عن الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، واصفاً إياه بأنه زميل ونقيب وله كل الاحترام والتقدير، مشيراً إلى أنه لا يستطيع الحكم على أدائه في نقابة الموسيقيين.واكتفى بالقول إنه جاء بالانتخاب، ويبذل مجهوداً كبيراً، مؤكداً أنه بحترم جداً أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، ويقدر ما قدمه للنقابة.

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