انفصال تايلور سويفت وجو ألوين بعد 6 سنوات من المواعدة

بعد علاقة دامت ست سنوات، انفصلت المغنية تايلور سويفت عن صديقها جو ألوين، وذلك قبل بضعة أسابيع، بحسب ما أكده مصدر مقرب من الاثنين لـ PEOPLE. هذا وقد جاء الإنفصال ودياً و لم يكن مأساوياً.

وكانت العلاقة بين الاثنين تغيرت وكان مصيرها النهاية، لذلك لم يظهر ألوين في جولة سويفت الغنائية Eras- التي انطلقت في 18 مارس على أن تنتهي في 5 أغسطس، في إستاد SoFi في لوس أنجلوس- وهو الأمر الذي لاحظه جمهور سويفت أن ألوين لم يحضر أي حفلة منحفلات الجولة.

علاقة تايلور سويفت وجو ألوين

التقت سويفت وألين في Met Gala عام 2016 وبدءا المواعدة بعد بضعة أشهر، وكانت سويفت حينها سعيدة جداً بتلك العلاقة، ولم تكن علاقتهما علنية حتى عام 2017. لقد كانا خاصين جداً بشأن علاقتهما الرومانسية، على الرغم من التكهنات حول علاقتهما. وعلى مر السنين احتفظ الممثل الإنجليزي، 32 عاماً، والفائزة بجائزة غرامي، 33 عاماً، بالابتعاد عن شائعات الخطوبة.

وقد توهجت تلك الشائعات عندما ارتدت سويفت ما بدا وكأنه خاتم خطوبة في فيلمها الوثائقي لعام 2020 على Netflix ، Miss Americana، لكن لم يتم تأكيد التكهنات مطلقاً. حتى أن بعض المعجبين كانوا مقتنعين بأنهما تزوجا سراً في مرحلة ما، لكن تم نفي هذه الأقاويل.

جولة تايلور سويفت الغنائية

كانت تايلور سويفت قد كشفت عن تفاصيل جولتها الغنائية عبر حسابها الشخصي بإنستغرام، في نوفمبر عام 2022، وكتبت: "يسعدني أن أعلن عن جولتي التالية: تايلور سويفت.. جولة Eras، رحلة عبر العصور الموسيقية في مسيرتي المهنية (الماضي والحاضر!).. ستكون المحطة الأولى من الجولة في الملاعب، في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع الإعلان عن المواعيد الدولية في أقرب وقت ممكن!".

وكتبت أيضاً: "أشعر وكأنني الشخص الأكثر حظاً على قيد الحياة؛ لأنني سأصطحب هؤلاء الفنانين الرائعين في جولة معي".. حيث أعلنت أن زملاءها الفنانين: بارامور، بادوبي، فيبي بريدجرز، Girl in Red، مونا، حاييم، وغايل، غرايسي أبرامز، وأوين سينضمون إليها. أضافت سويفت: "لا أستطيع الانتظار لرؤية وجوهكم الرائعة هناك.. كانت فترة طويلة".

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