غيثة العلاكى تُوجه رسالة إلى زوجها الفنان سعد لمجرد مناسبة ذكرى ميلاده

وجهت غيثة العلاكى رسالة إلى زوجها الفنان سعد لمجرد، بمناسبة مرور ذكرى يوم ميلاده الثامن والثلاثين وهو خلف القضبان، بعد الحكم بحبسه 6 سنوات مداناً بالاعتداء على الفتاة الفرنسية لورا بريول، وجددت غيثة دعمها لسعد وثقتها في حصوله على البراءة، وقالت أنت إلى الأبد في قلبي.

وأضافت غيثة العلاكي عبر حسابها على موقع إنستغرام: على الرغم من أننا بعيدون عن بعضنا فأعلم أننى أفكر فيك في يومك الخاص” يوم ميلادك" أتمنى أن تقضى وقتاً رائعاً.

وتابعت غيثة العلاكي: “لا أطيق الانتظار حتى نتمكن من أن نكون معاً مرة أخرى. عيد ميلاد سعيد. سأفكر فيك اليوم مثل كل يوم وآمل أن تقضى وقتاً رائعاً في الاحتفال بتقدمك عاماً آخر”.

واختتمت غيثة العلاكى رسالتها قائلة: ليس هناك شك في أن المسافة يمكن أن تكون صعبة على العلاقة ولكنني أريد أن أطمئنك أن المسافة لا يمكن أن تضعف حبي لك أنت إلى الأبد في قلبي".

ووجهت غيثة العلاكي رسالة سابقة لسعد بعد دخوله السجن، قالت فيها: "السبب الوحيد الذي يجعلني أسمّي نفسي قويّة هو أنني لدي رجل مثلك، أن تحبّني وتعتني بي. كان اختيار قضاء بقيّة حياتي معك، وهو أفضل قرار اتخذته على الإطلاق، أنتَ سعادتي دائماً وأبداً، وكتفي الذي يمكنني أن أتكئ عليه أنت كل شيء لدي".

وتابعت رسالتها قائلةً: "اليوم هو يوم المرأة، لذا أود أن أتوقّف لحظة لأشكر الرجل الذي يجعلني أشعر بالحبّ والحماية والاعتزاز والاحترام والأسعد منهم جميعاً، شكراً لك على إعطائي جنّة على الأرض، شكراً لكونك نعمة بحياتي، وفي حبّك ما يستحق القتال لأجله، بصحتك حبّ حياتي".

وقدمت غيثة العلاكي، شهادتها في قضية اتهام زوجها الفنان المغربي سعد لمجرد أمام القضاء الفرنسي بتهمة اغتصابه فتاة فرنسية، مؤكدةً أن زوجها لا يمكنه ارتكاب مثل هذه الأفعال، وأشارت إلى أنها على مقربة منه منذ 10 سنوات وتلمس احترامه الكامل للمرأة، وأشارت إلى أن سعد قدم لها روايته لما حدث مع الفتاة الفرنسية وهي تصدقه، بينما اعترف لمجرد أمام المحكمة بأنه ارتكب "بعض الأخطاء" من بينها تناول المخدرات ولكن بكميات محدودة وفي مناسبات خاصة.

غيثة العلاكي دافعت عن زوجها أثناء شهادتها أمام القضاء الفرنسي، قائلة: سعد لمجرد محترم جداً مع النساء، وأنا متأكدة من براءته ولا أعرف لماذا تتهمه هذه الفتاة بالاغتصاب، وهو يعاني بسببها منذ 7 سنوات، وروى لي روايته وأنا واثقة من حديثه لأنه لا يمكن أن يرتكب جريمة اغتصاب.

وحسب مصادر إعلامية فرنسية وجه القاضي سؤالاً محرجاً لـ غيثة العلاكي بشأن إقامة علاقة مع سعد لمجرد قبل الزواج، وأكدت غيثة أن علاقتها بـ سعد لمجرد كان يسودها الاحترام المتبادل.

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