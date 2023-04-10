سرقة مئات الاف الدولارات وخيانة.. علا غانم تفضح أزواجها السابقين عالهواء.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 10 أبريل 2023 05:47 صباحاً - اتهمت الفنانة المصرية علا غانم طليقها بالاستيلاء على 450 ألف دولار من أموالها، التي حصلت عليها من شركة التأمين، بعد تعرض الفندق الذي اشترته في أمريكا لتلفيات شديدة.

وقالت علا غانم خلال استضافتها في برنامج “العرافة”، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر قناتي المحور والنهار، إنها باعت فندقين للكلاب كانت تملكهما بالخارج، واشترت بثمنهما فندقا صغيرا يتكون من 55 غرفة.

وأضافت: “في شهر أغسطس الماضي حصلت عاصفة تسببت في تلفيات شديدة للفندق، وكنت عاملة تأمين عليه، وبدأت شركة التأمين ترسل لي شيكات بشكل دوري كل أسبوعين، إلى أن عدت لمصر في شهر أكتوبر، وتوقفت مبالغ التأمين عن الوصول لي”.

وتابعت: “كلمت شركة التأمين، وفوجئت بإن طليقي أخذ 270 ألف دولار وصلوا الفندق، ووضع شيك في حسابه الخاص، وعمل شركة باسم شركتي هو مالكها الوحيد، وصرف الشيك الثاني، وأنا رافعة قضية على البنك الخاص به، ومؤخرا فوجئت مع المحامين إنه صرف الشيك الثالث، وأخذ 450 ألف دولار حتى الآن”.

كما تحدثت علا غانم عن طليقها الثاني الذي قام بسرقتها ايضا وطليقها الاخير الذي كان يخونها في منزلها.