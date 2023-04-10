حسام حبيب يكتب منشور جديد لـ شيرين عبد الوهاب عبر حسابه على "إنستغرام

فاجأ الفنان حسام حبيب، جمهوره ومتابعيه بمنشور جديد كتبه عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، هذا المنشور أعده خصيصاً لـ شيرين عبد الوهاب.وجاء المنشور معبراً عن مدى حب حسام لشيرين.. "أنا بحبك يا شيرين أكتر من الدنيا".يأتي ذلك عقب انتشار شائعات خلال الفترة الماضية بانفصال الثنائي مجددا، وقيام شيرين بإلغاء متابعة زوجها حسام حبيب من جميع حساباتها على السوشيال ميديا، وهو الأمر الذي دفع حسام حبيب للخروج ونفي كل تلك الشائعات من خلال تصريحات صحفية وأخرى متلفزة.

مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يكشف سبب غيابها عن السوشيال ميديا

على جانب آخر، كشف إيهاب صالح مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن السبب وراء عدم تفاعل شيرين عبد الوهاب ونشر كل ما هو جديد عبر حساباتها الخاصة على "السوشيال ميديا"، موضحاً أن سبب ذلك هو أن جميع الصفحات الرسمية والخاصة بشيرين عبد الوهاب ليست تحت تصرفها ولا حتى تصرفه. وأشار إلى أنه سوف يقوم بإصدار بيان لتوضيح سبب ذلك خلال الأيام القادمة.

كتب إيهاب صالح، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر: جمهور شيرين العظيم: ناس كتير جدا بتسألني و بتبعت على الخاص بخصوص حسابات شيرين علي السوشيال ميديا. كل صفحات شيرين مش معاها ولا معايا من أول السنة. في خلال اليومين الجايين سيتم إصدار بيان لتوضيح الاسباب ورا ده. لو كان في أيدي كنت نزلت كل حاجة على صفحتها، شكرا لدعمكم الدائم".

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