مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يكشف سبب غيابها عن السوشيال ميديا

كشف إيهاب صالح مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن السبب وراء عدم تفاعل شيرين عبد الوهاب ونشر كل ماهو جديد عبر حساباتها الخاصة على "السوشيال ميديا"، موضحاً أن سبب ذلك هو أن جميع الصفحات الرسمية والخاصة بشيرين عبد الوهاب ليست تحت تصرفها ولا حتى تصرفه . وأشار إلى أنه سوف يقوم بإصدار بيان لتوضيح سبب ذلك خلال الأيام القادمة.

تغريدة إيهاب صالح التي تكشف سبب غياب شيرين

كتبت إيهاب صالح، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر: جمهور شيرين العظيم: ناس كتير جدا بتسألني و بتبعت علي الخاص بخصوص حسابات شيرين علي السوشيال ميديا. كل صفحات شيرين مش معاها ولا معايا من أول السنة. في خلال اليومين الجايين سيتم إصدار بيان لتوضيح الاسباب ورا ده. لو كان في أيدي كنت نزلت كل حاجة علي صفحتها، شكرا لدعمكم الدائم".

أحدث أعمال شيرين عبد الوهاب

على جانب آخر تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب، لإحياء حفل جماهيري في مدينة دبي يوم الجمعة الموافق 28 أبريل الجاري، تزامناً مع عيد الفطر المبارك.

وجاء هذا الحفل للنجمة بعد عدة أزمات لاحقت شيرين في الفترة الأخيرة، أدت إلى تصدرها تريند منصات التواصل الاجتماعي، ووقوعها في مرمى الانتقادات، بسبب نشرها بعض المشاكل الشخصية الخاصة بها على السوشيال ميديا.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

عودة شيرين عبد الوهاب لجمهورها على شاشات رمضان

شيرين عبد الوهاب تستعد لإحياء حفل غنائي في مدينة دبي 28 أبريل الجاري