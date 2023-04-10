موعد حفلة أصيل أبو بكر ونبيل شعيل في عيد الفطر

شوَّق الفنان أصيل أبو بكر سالم جمهوره لحفلته المقبلة، التي سيحييها خلال إجازة عيد الفطر السعيد.ونشر أصيل "بوستر" الحفلة، التي يرافقه فيها الفنان نبيل شعيل، وكتب عليه: "نلتقي معكم إن شاء الله ثاني أيام عيد الفطر المبارك في كويتنا الحبيبة مع أخي الفنان الأستاذ نبيل شعيل ضمن حفلات مجموعة البركة في قاعة البركة بفندق كراون بلازا".

آخر حفلاته

وكان أصيل قد أحيا أخيراً حفلةً في الكويت، وتحديداً ضمن مهرجان "فبراير الكويت 2023"، مع الفنانة نوال الكويتية، كما قدَّم "برحمتك" مع المنشد مشاري العفاسي.

أصيل أبو بكر في سطور

أصيل أبو بكر، هو ابن الفنان الراحل أبو بكر سالم بالفقيه، وأصدر أول ألبوماته الغنائية عام 1992 بعنوان "دخلت بحرك"، وحقق نجاحاً كبيراً، خاصةً أغنية "شمس بيني وبينك"، وحمل ألبومه الأخير عنوان "نصي الثاني"، وحظي بمبيعاتٍ جيدة.

وجاءت بدايته الفنية من خلال المشاركة في "دويتو" مع والده أبو بكر سالم بأغنية "ريحة أهلي"، والأغنية الوطنية "يا بلادي واصلي"، كذلك تعاون مع عددٍ من الفنانين في مجال التلحين، منهم عبدالمجيد عبدالله في أغنية "أحبك ليه أنا مدري"، و"يا سيدهم وينك"، كما لحَّن أغنياتٍ لعبدالكريم عبدالقادر، وعبدالله الرويشد، وحسين الجسمي، وديانا حداد، ورجاء بلمليح.

ويبرز من ألبوماته "دخلت بحرك"، و"واحد من الناس"، و"أعتذر لك كيف"، و"هاوي نغم"، و"تاج راسي"، و"ما ينلام"، و"حلو صوتك".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أصالة تُوجه رسالة للفنان نبيل شعيل قبل حفل مهرجان "فبراير الكويت"

نبيل شعيل يستعيد ذكرياته في القاهرة بصورة من 30 عامًا