وفاة الفنان فائق عرقسوسي وابنته نور تنعيه بكلمات مؤثرة

كتب امير فتحي في الاثنين 10 أبريل 2023 03:50 صباحاً - توفي في سوريا، يوم الأحد، الفنان البارز فائق عرقسوسي، عن عمر يناهز 69 عاما؛ بعد صراع مع المرض.

وأعلنت نقابة الفنانين السورية فرع دمشق النبأ عبر منشور في صفحتها بموقع فيسبوك، معربة عن بالغ الحزن بهذا المصاب.

ونعت الفنانة السورية نور عرقسوسي بكلمات مؤثرة والدها فائق عرقسوسي الذي توفي اليوم الأحد؛ وذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي

وكتبت نور عبر حسابها على انستغرام: “اجتمعوا الحبايب … شكرا لأنكون عرفتوا بعض وحبيتوا بعض وجبتولي أغلى إخوة بهالدنيا .. الحمد لله على كل شي”.

وأضافت: “أبي وصديقي وأخي ورفيقي بهالحياة في ذمة الله.. يا ريت كل البنات عندهون أب متلك.. يا ريت كل البنات أبوهن كان فايق عرقسوسي..”.