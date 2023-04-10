هجوم شرس من الجمهور على أيتن عامر.. لن تصدّق ما قالته عن النجمة القديرة عبلة كامل في رمضان وأغضب الجميع؟!

كتب امير فتحي في الاثنين 10 أبريل 2023 02:43 صباحاً - شن بعض روّاد مواقع التواصل الاجتماعي حملة انتقادات ضد الفنانة أيتن عامر بسبب إجابتها الساخرة عن الفنانات اللاتي ترفض التعاون الفني معهن، حيص كان من ضمن الأسماء التي ذكرتها اسم الفنانة الكبيرة عبلة كامل مبررة ذلك بأننها اعتزلت الفن ولا يمكن أن تعمل معها، وذلك بأسلوب أشبه للسخرية.

وعلّق عدد كبير من متابعي أيتن ونشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي رافضين هذا الأسلوب الساخر.

ثلاث نجوم مستحيل ” ايتن عامر ” تشتغل معاهم

وكانت آيتن عامر، قد ردت خلال لقاء تلفزيوني على سؤال حول من الفنانين الذين لا يمكن أن تعمل معهم في أي عمال فنية في المستقبل، حيث قالت إنها لن تعمل مع الفنانة عبلة كامل كونها اعتزلت التمثيل.

وأضافت مازحة: “من المستحيل أعمل مع جوليا روبرتس لإن فيه طيارات وقافلين أمريكا دلوقتِ وأنا مش فاضية أسافر دلوقتِ”.

وتابعت آيتن بنفس النبرة الساخرة: “نيكول كيدمان أيضًا مستحيل أشتغل معاها لإن برضو فيه طيران مقفول والأجر كمان ما عجبنيش واختلفنا كمان على الاسم في التتر”.

أول تعليق لـ أيتن عامر بعد ازمتها مع طليقها

وفي أول تعليق لها بعد أزمتها مع طليقها، مدير التصوير محمد عز العرب، أكدت الفنانة أيتن عامر حرصها على نشر الطاقة الإيجابية لدى جمهورها، بعيدا عن ما يحدث في حياتها الشخصية.

كما أوضحت عامر أن كل إنسان يمر في حياته بالعديد من الظروف منها الجيد والصعب، قائلة: “كل حد فينا أكيد بيمر بظروف مش لازم الناس كلها تعرفها، وأنا بعتبر نفسي بني آدم زي كل الناس بيعدي عليا أوقات صعبة وأوقات حلوة”.

كذلك لفتت إلى أنها تحاول دوماً إظهار الجانب المشرق من حياتها حتى تنشر الطاقة الإيجابية بين كل الناس، لأنها لا تعتقد أن الجانب المظلم مفيد للناس في أي شيء.

يشار إلى أن أول ظهور لأيتن بعد الأزمة، التي حدثت في بداية شهر مارس الجاري، كان أثناء إدلائها بصوتها في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية.

وكانت عامر قد تقدمت ببلاغ رسمي ضد طليقها، لقيامه بالحضور لمسكنها، والتعدى عليها بالسب والقذف، وكذا والدتها- 71 سنة- وقيام طليقها بأخذ طفليها، أيتن محمد 7 سنوات، يوسف محمد 6 سنوات، ووضعهما داخل السيارة ملك الفنانة، وقاد السيارة بهما، إلا أن الأمن الإداري للكمبوند استوقفه، وتم التحفظ على السيارة، حسب مصادر محلية.

يُذكر أن الفنانة المصرية تزوجت من محمد عز العرب في 2015 بعد أشهر قليلة من خطبتهما، بعد أن جمعهما مسلسل “السبع وصايا”، وفيلم “زنقة ستات”، وانفصلا في هدوء في 2022.

أيتن عامر ضيفة شرف في الكبير أوي 7

من ناحية أخرى ، ظهرت آيتن عامر كضيف شرف في مسلسل “الكبير أوي 7”.

قدمت آيتن عامر دور “شروق كلنا معا” اليوتيوب التي تتفق مع “جوني” على خداع متابعيها من خلال توهمهم أن هناك قصة حب بينهم لزيادة المشاهدات والتفاعل على حساباتها ، في حلقات. التي توضح كذبة وسائل التواصل الاجتماعي.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

أحمد مكي ، محمد سلام ، بيومي فؤاد ، هشام إسماعيل ، حاتم صلاح ، رحمة أحمد ، مصطفى غريب ، حسين أبو حجاج ، سما إبراهيم وعبد الرحمن حسن ، يشاركون في بطولة مسلسل “الكبير أوي 7” ، وعدد من ويظهر ضيوف الشرف منهم نور وأحمد السقا وكمال أبو رية ، وقد كتبه مصطفى. صقر وإخراج أحمد الجندي.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7

ويعرض مسلسل “الكبير أوي 7” على قناة On وقناة Art بالإضافة إلى منصة Watch It.

يمكن مشاهدة جميع حلقات مسلسل “The Great 7” على قناة On وعلى قناة ON Drama في التواريخ التالية: موعد العرض الأول: 6:15 مساءً. وقت التكرار الأول: 12:30 بعد منتصف الليل.

ويعرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة حكايات في ت الساعة 6:10 بتوقيت مصر بعد أذان المغرب مباشرة. ووقت التكرار الأول 12:30 بعد منتصف الليل. ووقت التكرار الثاني: 6:30 صباحًا. ووقت الإعادة الثالثة: 12:30 ظهرًا.

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