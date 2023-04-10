شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز ما بين حنين العودة لجابر أو النسيان بفضل أموال زيدان فى 30 ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم ياسمين عبد العزيز خلال مشاهدها الأخيرة في مسلسل "ضرب نار" سيدة تحولت حياتها من عادية للغاية إلى ثراء فاحش وقوة كبيرة بفضل زوجها، وهى الشخصية التي تجسد فيها دورا باسم "مهرة"، إلا أنها خلال الحلقة 18 ظهرت بهدوء تام، مستغلة موهبتها الكبيرة في إبراز حبها وحنينها إلى جابر الكوماندا "أحمد العوضي" وهى تسترجع ذكريات زواجهما ومحبتهما.

وقبل أن تتذكر ياسمين عبد العزيز بعدها حالة الثراء التي وصلت إليه، بعدما وقفت أمام المرآة في لقطة استخدمت فيها البرفان، وكأنها تغسل ذكريات الفترة الصعبة في حياتها، وتحاول الاستمرار في العيشة التي تعيشها حالياً، خلال أقل من دقيقة أظهرت فيها ذلك.



ياسمين عبد العزيز فى مسلسل ضرب نار

وهو ما يجعل المسلسل إلى الآن ما بين توقعات بين من يري وجوب عودتها لـ جابر الكوماندا بسبب حبها وحنينها إليه، وبين آخرين من الجمهور باتت لديهم قناعة باستحالة حصول ذلك بسبب المشاكل التي تطورت بينهما ومواجهتهما من قبل في صدمة شديدة للمشاهدين أكدت استحالة العودة.



ياسمين عبد العزيز

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ويعرض حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.