شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة 3.. منى زكى تنجح فى صيد الأسماك ودياب يخبر خطيبته بسرقة المركب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل تحت الوصاية، بطولة النجمة منى زكي، المذاع على قناتى dmc وdmc دراما، ومنصة Watch it، ذهاب "صالح" دياب إلى خطيبته "منى" نهى عابدين في الكوافير، وأخبرها بأن تعطل الزواج منها هو سرقة المركب.

انتقل المشهد إلى "حنان" منى زكى، أثناء تواجدها في المركب بوسط البحر بعدما تعطلت، وجاء المركب التي قامت بمنحها الوقود، وطلب منها "ربيع" رشدى الشامى، أن لا تظهر أمام الرجال لأنه من الخطأ أن يعلموا بأن ريس المركب سيدة، كما أن "ربيع" طلب منهم عدم سداد ثمن الوقود في الوقت الحالي.

واختتمت الحلقة الثالثة، بنجاح "حنان" منى زكى في اصطياد عدد كبير من السمك بأنواعه المختلفة، وامتلأت عيناها بالدموع فرحا بهذا النجاح، واتصلت بابنها لكى تطمئنه وتسأله عن أي شيء يريده.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.



مسلسل تحت الوصاية الحلقة



مسلسل تحت الوصاية الحلقة 3