شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حضرة العمدة الحلقة 18.. أحمد رزق يعانى من مرض نفسى ويذهب للطبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 18 من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، العديد من الأحداث، حيث ذهب جلال "أحمد رزق"، لطبيب نفسي وكشف له عن الأعراض التي يشعر بها، أبرزها الصداع المستمر والذي يرفضا تماما أن يراه أحد وهو يعاني منه، اعتقاداً منه أن ذلك ضعف، كما أنه يشك في حب كل من حوله سواء إخوته أو جدته، ووضح له أن صفية ليست ملاكا ولكنها مندفعة أحيانا ولها أخطاؤها.

مسلسل"حضرة العمدة " من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.