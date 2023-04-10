شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة 3.. تعطل مركب منى زكى فى وسط البحر ودياب يراقب شقيقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل تحت الوصاية، بطولة النجمة منى زكي، المذاع على قناتى dmc وdmc دراما، ومنصة Watch it، متابعة "صالح" دياب للمحضر الذى قام بتحريره ضد "حنان" منى زكى يتهمها بسرقة المركب، وأخبره قسم الشرطة بعدم الاستدلال على عنوانها، ونصحه المحامى بأن يقوم بإعادة المركب بنفس الطريقة التي حصلت هي عليها، كما وضع "صالح" شخص يراقب "سناء" مها نصار شقيقة "حنان" لمتابعة خطواتها إذا ذهبت لها.

وانتقل المشهد إلى "حنان" منى زكى أثناء قيادتها للمركب بصحبة الصيادين وقاموا بإلقاء الشبك في البحر، وأثناء تناول الصيادين الطعام، تعطلت المركب في وسط البحر وبعد الكشف عن السبب وجدوا أن ماسورة الجاز بها كسر، وصممت "حنان" على إيجاد حل لهذه المشكلة وأنها لن تعود دون صيد الأسماك، وقام "حمدى" خالد كمال بالاتصال من ميكرفون الكابينة وطلب جاز لحل المشكلة.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.