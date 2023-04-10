شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين ينفذ المهمة الأصعب فى حياة أى إنسان بمسلسل الكتيبة 101 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الفنان آسر ياسين خلال الحلقة 18 من مسلسل الكتيبة 101 مهمة هي الأصعب ربما على أي إنسان، حالة أوقعه القدر فيها، حينما تجبره الظروف على أن يبلغ أهالى صديقه بموته، وهو ما يحصل دائماً مع ضباط الجيش والأجهزة الأمنية ممن يفقدوا أصدقاءهم واحداً تلو الآخر بسبب طبيعة عملهم.

آسر ياسين الذى يجسد دور الضابط "خالد" في مسلسل الكتيبة 101، والذى يظهر خلال الأحداث ما بين الضابط المتخفى لرصد كافة الخيوط للوصول إلى أهدافه والقبض على التكفيريين واحداً تلو الآخر، بالإضافة إلى ظهوره في حلقات أخرى وهو ينفذ مشاهد تحقيق مع كبار قيادات الإرهاب للعثور على المعلومات منهم.

آسر ياسين ظهر أيضاً خلال آخر حلقتين وهو يؤدى مشاهد الأكشن، أثناء تحرير مدينة الشيخ زويد، ليظهر خلال المسلسل مشاهد منوعة ما بين الأكشن والتحقيق إلا أن أصعب مهمة ظهرت في الحلقة الـ 18، حينما طلب من اللواء الذى يجسد دوره عمر زهران أنه هو ما سيبلغ أهالى الشهيد درديري "محمد رجب" بأمر استشهاده.



آسر ياسين الحلقة 18

آسر ياسين وخلال المشهد حاول كتمان كل مشاعر آلامه الطبيعية لفقد صديقه وراء ستار الثبات الهائل التي تستلزمه الشخصية، ليبلغ والد صديقه بالخبر، معرفاً بنفسه وبعدها يخبره بأنه استشهد بكلمات يعلم أنها لا تعوض الفقد بالنسبة للأهل، ولكن على الأقل يخبرهم ببطولات نجلهم واستشهاده ببسالة.



آسر ياسين الحلقة 18

كما حاول الثبات في وجه كلمات الوالد الصابرة، والذى جسده أحمد بدير، في إيمان كبير، حاول آسر ياسين الثبات أمامه، إلا أنه لم يستطع مثلما أظهر وهو يغلق الهاتف بسرعة، .. وبعدها شرح موقفه وكم الضغوطات الذى يخفيها بسبب طبيعة عمله أثناء مكالمة زوجته "رشا مهدى" مدللاً بكم الشهداء والأصدقاء الذى يفقدهم واحد تلو الآخر، قائلأً لها أنه يواصل العمل ويحاول عدم الوقوف عند ما يحصل حتى لا يشعر به.



آسر ياسين فى الحلقة 18



آسر ياسين الحلقة 18