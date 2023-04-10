ليلة السقوط الحلقة 18| أحمد صيام يحكم بالاعدام على طارق لطفى

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل ليلة السقوط، المعروض على شاشات روتانا، زاكروس،lbc، العديد من المفاجأت الصادمة .

اقرأ أيضًا.. ليلة السقوط الحلقة 17| شقيق صبا مبارك ينضم للدواعش ويقاطعها

حيث يأمر قاضى القضاة، احمد صيام بالحكم على الذباح، طارق لطفى، بالاعدام ، عقابا على اقتحامه منزله دون أذنه، وبالفعل يتم سجن الذباح مع أبناء الموصل فى سجن واحد ليسمع سبه والدعاء عليه، وتنتهى الحلقة بتحديد ساعه تنفيذ الحكم.



وترتبك الأحداث حيث يفكر الثنائى صبا مبارك وكنده حنا أن يهربوا ويتركوا الموصل، خاصة بعد أن يشاع فى المدينة بإعدام الذباح.



ويكشف المسلسل فضيحة تهريب الآثار وسرقة متحف الموصل، بتفاصيل صادمة تقدم فى عمل فنى لأول مره.



وتستمر محاولات المخابرات العراقية فى التواصل مع العناصر فى داخل الموصل لإنقاذ المدينة من التنظيم الغاشم.



يذكرأن"ليلة السقوط" استغرق الإعداد له 3أعوام،

مأخوذ من قصص حقيقية لفترة اقتحام داعش للعراق فى الفترة من 2014 وحتى 2017 ، من انتاج شركة بلاحدود ل د. قيس الرضوانى،ومنتج منفذ محمد عشوب، تأليف الكاتب الكبير مجدى صابر.

ويشارك فيه أكثرمن ١٣٠ فنان وفنانة من كل دول العالم منهم طارق لطفي واحمد صيام، ومن سوريا باسم ياخور و كنده حنا، ومن الأردن صبا مبارك، إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما العراقية أبرزهم جواد الشكرجي وخليل إبراهيم وذوالفقار خضروريهام البياتي وبيداء المعتصم، واخراج ناجى طعمى، مستشار اعلامى دينا دياب.