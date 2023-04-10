انتهاء تصوير المشاهد الاخيرة من فيلم "هارلي"

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى صناع فيلم "هارلي" أسطورة الاسفلت من تصوير المشاهد الاخيرة من العمل الذي تنتجه رويال صن "سامر المحضر"، وذلك تحت شعار جديد "السرعة أشد من القوة"، وتم تصوير هذه المشاهد في العديد من الأماكن ، استعدادا لعرضه في عيد الفطر المبارك .

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ومن جانبه وجه المنتج سامر المحضر في تصريحات صحفية الشكر لكل العاملين بالفيلم ، مؤكداً أن صناع العمل يراهنون على نجاح الفيلم ، وخاصة أنه يحمل قضية مهمة ، وأن هذا ما جعله يطلق شعار "هارلي أسطورة الاسفلت" جاهز للعرض في العيد خليك انت جاهز .

وأضاف المحضر أن الجهة المنتجة تستعد لطرح العديد من البوسترات الخاصة بالفيلم ، إلى جانب الانتهاء من كافة عمليات المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية ، ليكون الفيلم جاهزاً قبل حلول عيد الفطر المبارك بوقت كاف .

وكان النجم محمد رمضان، قد أعرب في

وقت سابق عن سعادته بالتعاقد مع المنتج سامر المحضر على بطولة فيلم "هارلي"، وقال رمضان، عقب توقيع العقد إن الفيلم مقرر عرضه فى عيد الفطر المبارك، ويأمل أن يكون بداية لانطلاق عدة مشروعات أخرى مع سامر المحضر.



يشار الي أن الفيلم انتاج سامر المحضر ومنتج منفذ شوميديا "محمود الشيخ"، واشراف عام رياض المزهر ، وإشراف عام على الانتاج على الإنتاج "رويال صن" محمد ناصف، واخراج محمد سمير وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك ، ومدير تصوير احمد عبد القادر ، وبطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميده، احمد داش، مي كساب، اسماعيل فرغلي، حسني شتا.