هشام عطوة: رفع كفاءة قصر ثقافة ببا يأتي ضمن خطة تطوير شاملة

ياسر رشاد - القاهرة -

قال الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة: "إن أعمال تطوير ورفع كفاءة "قصر ثقافة ببا"، تأتي في سياق خطة تطوير شاملة تُنفذها الهيئة.



جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، "قصر ثقافة ببا"، بعد تجديده ورفع كفاءته، مساء اليوم الأحد.



وأشار رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى أن هذه الخطة تستهدف تطوير البنية التحتية للمواقع الثقافية للهيئة بالمحافظات، وتسير جنبًا إلى جنب مع تطوير المحتوى الثقافي والفني عبر الكثير من المشروعات والمبادرات التي تعمل عليها الهيئة.



وأوضح أن أعمال تطوير المواقع تأتي بهدف رفع كفاءتها لتؤدي الخدمات الثقافية والفنية للجمهور بأفضل صورة ممكنة، سعيًا لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية وتنمية مهارات المبدعين واكتشاف المواهب الفنية والأدبية.

وقدم عطوة شكره لوزيرة الثقافة ومحافظ بني سويف ولأبناء "ببا" والمحافظة على افتتاح هذا الصرح الثقافي ليستقبل أبناء ببا من جديد.





وعقب الافتتاح تفقدت وزيرة الثقافة مبنى القصر الذي يتكون من ثلاثة أجزاء هي الأرضي والمسرح والموقع العام، ويضم قاعات أنشطة متعددة، ومسرح على مساحة 800 متر يسع 300 فرد، تم تجهيزه بأحدث أجهزة الصوت والضوء، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة منظومة الحريق.



جاء الافتتاح بحضور لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، عمرو البسيوني رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، د. أحمد خليفة مدير عام ثقافة بني سويف، سهام بشاي وميرفت ميشيل عضوتا مجلس النواب، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.