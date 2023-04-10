انتحار سعد لمجرد داخل السجن يصعق الجمهور المغربي ويصدم زوجته غيثة العلاكي!

كتب امير فتحي في الاثنين 10 أبريل 2023 12:50 صباحاً - تناقلت بعض المواقع الإلكترونية خبر يفيد بمحاولة الفنانة المغربي سعد لمجرد الانتحار وذلك نقلاً عن المحامي الخاص به.

وأفادت الأنباء أن الفنان سعد المجرد حاول الانتحار داخل سجنه الإنفرادي في باريس بعدما تم الحكم عليه 6 سنوات بتهمة الإغتصاب، وذلك لمعاناته من حالة اكتئاب شديدة لما حل به مؤخراً.

هل انتحر سعد لمجرد داخل السجن؟

ونفت مصادر موثوقة أن يكون الفنان المغربي سعد لمجرد قد حاول الانتحار بعد صدور حكم السجن عليه و أن كل الاخبار التي يتم الترويج لها ضمن هذا الاطار مفبركة و لا أساس لها.

المصادر أفادت أن لمجرد لم ينفصل عن زوجته و لم ينتحر والحملات التي تشن ضده هي لتشويه صورته بين محبيه وللفت الانتباه الى أخبار كاذبة وهدفها معروف مسبقاً.

غيثة العلاكي لزوجها سعد لمجرد: لا أطيق الانتظار

ووجهت غيثة العلاكي زوجة الفنان المغربي سعد لمجرد رسالة إلى زوجها بمناسبة عيد ميلاده ال 38، أعربت من خلالها عن دعمها واشتياقها له وانتظارها خروجه من السجن بعد اتهامه في قضية اغتصاب .

تشرت غيثة العلاكي صورة لزوجها سعد لمجرد عبر حسابها على موقع “إنستجرام“، وكتبت في تعليقها عليها: “على الرغم من أننا بعيدون جدًا، فاعلم أنني أفكر فيك في يومك الخاص (يوم ميلادك) .. أتمنى أن تقضي وقتاً رائعاً” .

تابعت: “ولا أطيق الانتظار حتى نتمكن من أن نكون معاً مرة أخرى .. عيد ميلاد سعيد .. سأفكر فيك اليوم مثل كل يوم، وآمل أن تقضي وقتًا رائعًا في الاحتفال بتقدمك عاماً آخر” .

كما شاركت غيثة صورة أخرى تجمعها بسعد لمجرد من خلال خاصية الاستوري، وأرفقتها بتعليق جاء فيه: “ليس هناك شك في أن المسافة يمكن أن تكون صعبة على العلاقة، لكنني أريد أن أطمئنك أن المسافة لا يمكن أن تضعف حبي لك، أنت إلى الأبد في قلبي” .

والد سعد لمجرد يتوجه بالدعاء لابنه

هذا وقد توجّه الفنان البشير عبدو بالدعاء لنجله الفنان سعد لمجرد، متمنيا عودته إلى عائلته قريبا بعد الحكم عليه مؤخرا بالسجن لمدة 6 سنوات لاتهامه في قضية اغتصاب .

نشر البشير عبدو صورة لابنه سعد لمجرد عبر حسابه على موقع “انستجرام”، وأرفقها بدعاء جاء فيه: “رب يا كاشف الغم ومفرّج الهم ويا مغيث المستضعفين فك أسره واكشف غمه ورده إليناً رداً جميلاً” .

فيما كتب والد سعد لمجرد في تعليقه على الصورة: “اللهم ازرع في قلب ولدي قوة الصبر والطمأنينة وراحة البال .. في انتظار الفرج إن شاء الله تعالى .. دعواتكم أحبائي الكرام” .

الحكم بحبس سعد لمجرد لمدة 6 سنوات

وكانت محكمة جنايات العاصمة الفرنسية، باريس، قد قضت بسجن المغني المغربي، سعد لمجرد 6 سنوات، بعد إدانته باغتصاب وضرب شابة فرنسية، في غرفة في فندق في باريس، في أكتوبر 2016.

وبعد 7 ساعات من المداولات، أعلنت المحكمة أنها “مقتنعة” بالاغتصاب، “الذي وصفه بشكل دائم ودقيق” من قبل المدعي المدني، الشابة الفرنسية لورا بريول.

وتم اعتقال سعد لمجرد من قاعة المحكمة فور صدور الحكم ضده، وكانت النيابة العامة الفرنسية طالبت بسجن لمجرد، سبع سنوات بتهمة “الاعتداء الجنسي”.

ونفى المغني المغربي أن يكون قد اغتصب الشابة الفرنسية أو أقام علاقة جنسية معها، حسب وكالة فرانس برس.

يُذكر أن لمجرّد بقي خلف القضبان بموجب تهمة الاغتصاب الأولى (2016)، إلى غاية أبريل 2017 حين وافق القضاء على منحه إطلاق سراح مشروط بوضعه سواراً إلكترونيًا.

بعدها، سمح القضاء الفرنسي للمتّهم بالسفر إلى بلده المغرب حيث أطلق اغنيته الجديدة “غزالي غزالي”.

وفي 11 أبريل 2018 وجّه القضاء الفرنسي إلى لمجرّد تهمة “اغتصاب” أخرى بناءً على دعوى تقدّمت بها شابة فرنسية-مغربية تتّهمه فيها بأنه اعتدى عليها جنسياً وضربها في الدار البيضاء في 2015.

إلى ذلك، وجه القضاء الأميركي إلى لمجرّد تهمة الاغتصاب في واقعة تعود الى العام 2010، لكن هذه الدعوى أسقطت لاحقاً عن صاحب أغنية “إنت معلم”، التي حقّقت حتى اليوم أكثر من 700 مليون مشاهدة على موقع (يوتيوب).

الجدير بالذكر ان سعد لمجرد طرح أغنيته الأخيرة “الحلق” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال حمداوي، وقد تم تصوير الكليب منذ حوالي شهرين من إخراج اللبناني دان حداد .

الخليج 365

الخليج 365